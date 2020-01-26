Эпидемиологи призвали россиян не паниковать из-за коронавируса
Заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов рассказал о противодействии китайскому коронавирусу в России.
Новый тип коронавируса отличаeтся от прeдыдущих, власти Китая опасаются, что eго способность распространяться ускоряeтся, заявил в воскрeсeньe, 26 января, на прeсс-конфeрeнции глава Государствeнного комитeта по дeлам здравоохранeния КНР Ма Сяовэй.
«Если исходить из послeдоватeльности расположeния гeнов, новый тип коронавируса отличаeтся от SARS и MERS, он ужe пeрeшeл от этапа пeрeдачи от животных к чeловeку к стадии, когда он пeрeдаeтся от чeловeка к чeловeку. Судя по всeму, способность распространeния вируса усиливаeтся», — приводит eго слова ТАСС.
Профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН указал на основную опасность коронавируса. По его мнению, это отдельные завозные случаи вируса в другие страны.
«Отдельных завозных случаев коронавируса и в провинции Китая, и на территорию всех стран мира может быть очень много. Авиаперевозки сделали Землю тесной для нас. Россия не исключение. Строгие пограничные правила не станут гарантией безопасности, потому что классическим примером является инфицированный человек без клинических проявлений заболевания в инкубационном периоде, который пересекает границу и заболевает на новой территории. Достаточными мерами является поддержание в полной готовности всей системы биологической безопасности государства», - заявил вирусолог.
Он порекомендовал в условиях распространения коронавируса россиянам не паниковать и заниматься профилактикой других, по мнению ученого, более опасных для жителей страны заболеваний.
«В России существует лучшая система биологической безопасности. Это совершенно точно. Одно перечисление ее элементов займет около получаса. Отмечу, что в нее входит система Роспотребнадзора, Минздрав с федеральным медико-биологическим агентством, профильные подразделения биологической безопасности, также есть в Минобороне войска биологической и химической защиты – это только то, что на слуху. Поэтому главное – не паниковать. Случай с коронавирусом должен нам напомнить, что планета принадлежит микроорганизмом, многие из которых настроены в отношении нас не очень дружелюбно. Поэтому стоит прививаться, например, против гриппа. Это заболевание для россиян опаснее коронавируса», - порекомендовал ученый.
По мнению эксперта, осложнения и летальные последствия коронавируса менее опасные, чем от тяжелого острого респираторного синдрома. Заболевание было открыто в 2002 году и вызвало печальную эпидемию 2002-2003 годов.
«Сейчас, когда речь идет о росте распространения заболевания, скорее всего, надо говорить о том, что данные становятся все более объективными. Но даже с их учетом необходимо понимать, что контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных здоровым людям и животным – прим. НСН) коронавируса ниже, чем вируса гриппа А. Отличие в том, что коронавирус осложняется чаще летальностью, которая отмечается на уровне трех процентов. Для сравнения, тяжелый острый респираторный синдром давал в Китае летальность на уровне десяти процентов, по миру – на уровне 11 процентов. Думаю, динамика процесса коронавируса будет подобной, но амплитуда будет выше, потому что речь идет о центральных, самых густонаселенных провинциях Китая. Ухань – это 11 млн жителей, вокруг него – города-миллионники», - заявил Михаил Щелканов.
Вирусолог назвал источник и переносчиков китайского коронавируса.
«Коронавирус – природно-очаговый вирус, возбудителями которого, вероятнее всего, являются члены природных экосистем. Предположительно, природный резервуар его находится в популяциях летучих мышей. Они, инфицируясь, клинически не болеют, но способны заражать мелких млекопитающих: барсуков, енотов, енотовидных собак и так далее. От них может заражаться человек - именно их активно используют в пищу на территории Восточной Азии. Вероятнее всего, так и происходило на территории рыбного рынка Уханя, где установлен источник эпидемии», - отметил собеседник НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью НСН рассказал, какие меры уже предпринимаются в нашей стране против вируса из Китая.
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