СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы

Переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности для Украины фактически сорваны из-за требования России, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника в Европе.

Отпор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры. Причина кроется в требованиях об основе гарантий безопасности Киеву на принципе «неделимой безопасности», то есть с участием РФ. Собеседник указал, что, как и ожидали в Европе, Россия пытается «превратить идею защиты Украины в бессмысленную формальность».

Ранее Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

