СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы
Переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности для Украины фактически сорваны из-за требования России, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника в Европе.
Отпор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по гарантиям безопасности фактически разорвал переговоры. Причина кроется в требованиях об основе гарантий безопасности Киеву на принципе «неделимой безопасности», то есть с участием РФ. Собеседник указал, что, как и ожидали в Европе, Россия пытается «превратить идею защиты Украины в бессмысленную формальность».
Ранее Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры по Украине дали трещину из-за требования Москвы
- Названа средняя пенсия госслужащих в РФ
- Главком ВСУ Сырский не сможет навестить болеющего отца в России
- СМИ: Трамп может начать военную операцию в Венесуэле
- США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками
- Алиев заявил о подготовке к войне
- В техподдержке и общепите увеличился спрос на подростков
- Топливный кризис: На юге России все нефтебазы стоят «сухие»
- Россия отправит биоспутник на орбиту и планетоход на Луну
- RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ iPhone предстоящей осенью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru