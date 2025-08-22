Топливный кризис: На юге России все нефтебазы стоят «сухие»

По словам экспертов, в начале лета многие заводы стояли на ремонте, с чем и связано снижение объемов продаж. В августе четыре крупных предприятия, расположенных в европейской части страны, сильно пострадали от украинских беспилотников. А весь топливный рынок страны работает как единый механизм. Проблема отсутствия бензинов сейчас знакома всем регионам. На юге все нефтебазы стоят «сухие».

Эксперты считают, что ситуацию на Дальнем Востоке необходимо решать комплексно, в том числе за счет расширения мощностей и расширением логистических возможностей. Топливный кризис на Дальнем Востоке обострился из-за недостатка мощностей по переработке и дорогой логистики.

Биржевая стоимость бензина АИ-95 в Приморье с начала июня выросла на 30%, превысив 100 тыс. рублей за тонну. При этом объемы биржевых продаж с двух НПЗ, откуда идут основные поставки бензина в регион, — Комсомольского и Ангарского, за это же время снизились на 25–57%. Представители независимого топливного рынка Приморского края обратились к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой увеличить объем продаж бензина на бирже с этих заводов, а также решить вопрос с диспаритетом оптовых и розничных цен.

