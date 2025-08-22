США ограничили обмен разведданными по Украине с союзниками
Американские власти перестали предоставлять странам-участникам альянса «Пять глаз» разведданные, касающиеся мирных переговоров по Украине, сообщает CBS.
По данным телеканала, несколько недель назад директор Нацразведки США Тулси Габбард направила внутреннюю директиву о запрете передачи партнерам любых данных, которые касаются переговорного процесса. Документ не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами.
В альянс входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада.
Ранее в США предложил пригласить Москву в НАТО для завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
