СМИ: Трамп может начать военную операцию в Венесуэле
США отправили три военных корабля к берегам Венесуэлы, сообщает Al Jazeera.
Это необходимо для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями. USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы, на их борту - 4,5 тысячи американских военнослужащих, среди которых 2,2 тысячи морских пехотинцев.
Конкретные задачи эсминцев неизвестны. Они прибудут к берегам Венесуэлы 24 августу. Одной из целей может быть проведение наземной военной операции, что косвенно подтверждают слова представителей американской администрации. По их словам, глава государства Дональд Трамп намерен остановить поток наркотиков в страну.
Ранее американские власти увеличили до $50 млн награду за информацию, которая поможет арестовать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
