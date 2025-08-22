Россия отправит биоспутник на орбиту и планетоход на Луну
Россия планирует отправку нового биоспутника на орбиту, сообщают «Известия» со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова.
По его словам, также в планах — отправка планетохода на Луну, автоматической станции на Венеру, поиск жизни во Вселенной. Все это предполагают российские программы, заложенные в федеральный проект «Космическая наука» до 2036 года.
Ученый указал, что освоение Луны будет происходить с помощью роботов. Всего в течение десятилетия российские специалисты запустят шесть лунных миссий, две астрофизические обсерватории и два научных аппарата для изучения Солнца и космической погоды, одну автоматическую межпланетную станцию и, как минимум, один новый биологический спутник с животными, растениями, культурами грибов и микроорганизмов на борту.
Ранее стало известно, что российские власти включили создание и запуск отечественной межпланетной станции «Венера-Д» в национальный проект по освоению космоса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
