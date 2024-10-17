«Перспектива десятилетий»: Автопилотные грузовики не выживут водителей из отрасли
Массовое внедрение автопилота в грузовики - перспектива десятилетий, для таких автомобилей нужна специальная инфраструктура, сказал НСН Владимир Матягин.
Беспилотные грузовики могут ездить только по дорогам, которые обеспечены соответствующей инфраструктурой, а за рулем таких автомобилей все равно должны находиться водители-операторы, сказал в эфире НСН председатель НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
«Яндекс» запустил доставку товаров с помощью беспилотных грузовиков, рассказали ранее в компании. Первое время они будут доставлять заказы «Яндекс Маркета» из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон» в дневное время, но до конца года компания планирует запустить и ночные рейсы в оба направления. Матягин отметил, что за рулем беспилотных грузовиков все равно должен сидеть водитель-оператор.
«Запуск беспилотных грузовиков возможен только по трассам, которые обеспечены соответствующей инфраструктурой и имеют несколько полос движения. Например, автомагистраль М-12 из Москвы до Казани, М-4 «Дон». Насколько я знаю, в любом случае в таком беспилотном грузовике сидит оператор, который может взять управление на себя в экстренном случае. Такие автомобили уже тестировали, они работают, все датчики функционируют. Надеюсь, никаких проблем не будет», - сказал собеседник НСН.
Матягин заявил о необходимости развивать инфраструктуру для функционирования беспилотного транспорта.
«Подобная технология может стать массовой в России при условии наличия инфраструктуры, однако это перспектива не двух лет, а десятилетий. У нас пока что не все дороги соответствуют федеральному формату. Развитие дорог позволит нормально функционировать данному сектору, но все равно только на больших трассах», - отметил эксперт.
По его словам, пока что не стоит переживать из-за массовой замены водителей автопилотом.
«Водители-дальнобойщики будут не просто водителями, а водителями-операторами таких беспилотных грузовиков. Когда люди пересаживались с повозок, кучера тоже беспокоились, что останутся без работы, но они стали водителями. Точно так же и здесь будет. Думаю, пока что на зарплате таких водителей-операторов внедрение автопилота не скажется, так как человек за рулем такого грузовика все равно должен иметь водительскую категорию для подстраховки. Как будет в будущем – посмотрим», - заключил Матягин.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН заявил, что выпускать на дорогу общего пользования беспилотный транспорт – значит автоматически подвергать риску всех людей.
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