«Крест на безопасности?»: Беспилотный транспорт призвали не выпускать на дороги
Выпускать на дорогу открытого общего пользования беспилотный транспорт – значит автоматически подвергать риску всех людей, отметил в эфире НСН Константин Крохмаль.
Беспилотный транспорт нужно пускать только в специальных кластерах закрытого типа, как это делают в Китае, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН. По его словам, искусственный интеллект не сможет заменить водителя еще 100-200 лет.
Ранее по трассе М-11 («Нева», от Санкт-Петербурга до Москвы) было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. При этом если раньше водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера, то теперь он переместился на пассажирское сидение. Дополнительно за безопасностью следят из центра управления.
«Нужно создавать специальные кластеры закрытого типа, как это делают в Китае. Есть специальные места, где работает беспилотный транспорт по принципу закрытого пространства. Там все размечено, в дороге в асфальтное покрытие вмонтированы специальные чипы, которые позволяют более точно передвигаться беспилотному транспорту... И нет гражданских людей. Я считаю, что эта новость настолько ужасная, что люди, которые этим занимаются, не совсем понимают, что никакой искусственный интеллект еще лет 100-200 не заменит человека. Напомню, что беспилотный транспорт хорош только в закрытых местах, например в метро. Но выпускать на дорогу открытого общего пользования беспилотный транспорт – это автоматически подвергать риску всех людей, которые там передвигаются», – сказал Крохмаль.
Он считает, что с движением беспилотных грузовиков по трассе М-11 будет полностью «поставлен крест» на безопасности.
«С движением беспилотников на М-11 открыт "ящик Пандоры", который полностью ставит крест на безопасности. Причем не только грузового транспорта, но и тех, кто двигается рядом с ними – пассажиров, автобусов и так далее. Многие европейские страны, в том числе некоторые американские штаты, отказались от беспилотного транспорта полностью, потому что он не видит человека. Степень риска настолько высокая, что в некоторых штатах запрещен беспилотный транспорт вообще. В европейских странах то же самое, в Китае то же самое. Пускать в тестовом режиме беспилотный грузовик можно с человеком, но тогда какой смысл беспилотного транспорта, когда рядом будет сидеть водитель и просто наблюдать за действием машины? Еще рано рапортовать за освоенные финансовые средства о том, что у нас появился беспилотный грузовик», – указал собеседник НСН.
Глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что для беспилотных автомобилей в России не будет выделяться отдельных полос на дорогах. По его словам, задача инженеров – сделать так, чтобы движение было безопасным.
Сейчас между Москвой и Питером ездят 22 грузовика на автопилоте, но к концу года их станет 43, а в 2025 — 93. Уточняется, что более чем за 3 млн. км. беспилотные грузовики не попали ни в одно ДТП.
Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН заявил, что запуск беспилотных грузовиков поможет в борьбе с дефицитом водителей, который составляет у компаний порядка 60%, передает «Радиоточка НСН».
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