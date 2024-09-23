«Крест на безопасности?»: Беспилотный транспорт призвали не выпускать на дороги

Беспилотный транспорт нужно пускать только в специальных кластерах закрытого типа, как это делают в Китае, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН. По его словам, искусственный интеллект не сможет заменить водителя еще 100-200 лет.

Ранее по трассе М-11 («Нева», от Санкт-Петербурга до Москвы) было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. При этом если раньше водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера, то теперь он переместился на пассажирское сидение. Дополнительно за безопасностью следят из центра управления.