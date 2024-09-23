«Впереди планеты!»: Беспилотные грузовики помогут в борьбе с дефицитом водителей
Россия является одной из первых стран по развитию беспилотного транспорта, для его использования можно задействовать целый ряд маршрутов, отметил в эфире НСН Антон Шапарин.
Массовый запуск беспилотных грузовиков поможет в борьбе с дефицитом водителей, который составляет у компаний РФ порядка 60%, заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.
Ранее по трассе М-11 («Нева», от Санкт-Петербурга до Москвы) было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. При этом если раньше водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера, то теперь он переместился на пассажирское сидение.
«Мы проводили с Институтом социально-политических исследований РАН большой опрос компаний, которые занимаются грузоперевозками. Там отмечали, что у них среднее время простоя грузовика из-за дефицита людей составляет в 2023 году 36 дней. Дефицит кадров отмечают 60% компаний. В таких условиях автоматизация – это выход из положения. Целый ряд маршрутов могут быть задействованы для использования разных беспилотных грузовых систем. Это, во-первых, маршруты как раз-таки на М11, М4, там, где есть понятная логистика, все эти трассы давно оцифрованы. Второе направление, которое мы видим – это, безусловно, все, что связано с севером и арктическими условиями. Там, соответственно, на зимниках и так далее трафик минимальный, и беспилотные системы тоже могут быть активно использованы», – сказал Шапарин.
Он отметил, что Россия является одной из первых стран по развитию беспилотного транспорта.
«Так что мы убеждены, что у таких решений уже сейчас есть большое даже и коммерческое потенциальное использование. Поэтому запуск такого теста – штука крайне позитивная. Уверен, что нужно эти технологии развивать, тем более, что наша страна по ним впереди планеты всей. У нас и такси используется тестовое, и грузовой транспорт, в целом ряде больших городов технологии работают. Можно сказать, что в мире сейчас только три страны, которые имеют подобные технологии – это Россия, Китай и США. Больше их нет ни у кого, по большому счету», – добавил собеседник НСН.
Ранее глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что для беспилотных автомобилей в России не будет выделяться отдельных полос на дорогах. По его словам, задача инженеров – сделать так, чтобы движение было безопасным, передает «Радиоточка НСН».
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