«Впереди планеты!»: Беспилотные грузовики помогут в борьбе с дефицитом водителей

Массовый запуск беспилотных грузовиков поможет в борьбе с дефицитом водителей, который составляет у компаний РФ порядка 60%, заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с НСН.

Ранее по трассе М-11 («Нева», от Санкт-Петербурга до Москвы) было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей. При этом если раньше водитель сидел за рулем и контролировал действия компьютера, то теперь он переместился на пассажирское сидение.