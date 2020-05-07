СМИ: Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ может разрешить перевозчикам – воздушным, железнодорожным, морским и речным – в условиях пандемии COVID-19 не возвращать пассажирам деньги за билеты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Источник подчеркивает, что компаниям могут предоставить право выдавать пассажирам ваучер на будущую поездку. Кроме того, рассматривается вариант, при котором эквивалент средств поступит на личный счет – потом эти средства можно будет потратить на новый билет.

Отмечается, что особый формат может быть установлен по решению кабмина в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. По данным издания, Госдума может рассмотреть законопроект уже в мае.