«По щелчку включить не получится». Аналитик предсказал банкротство российского авиабизнеса
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН назвал предложение авиакомпаний выдавать клиентам ваучеры вместо отмененных билетов единственной возможной мерой.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев поддержал идею узаконить использование ваучеров вместо возврата средств пассажирам за отмененные рейсы. Ранее туроператоры заявили, что авиакомпания приостановила возврат денег за билеты. В письме Савельева говорится, что вместо возврата денег можно предлагать пассажиру сертификат на срок до трех лет.
Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН объяснил, что ваучеры - это единственно возможное, что авиакомпании могут дать потребителю в нынешних условиях.
«Эта система ни для кого не удобна. У компании денег нет и не будет в обозримой перспективе, это единственный способ дать клиентам хоть что-нибудь более-менее пригодное для использования. Авиакомпании оказались в очень неприятной ситуации, до 2022 года они точно не смогут никаких денег отдать, кроме обещания куда-нибудь их свозить. Так что это единственная разумная альтернатива. Но если дело пойдет и дальше так, как оно идет сейчас, все авиакомпании просто обанкротятся. И владельцы билетов, ваучеров и других обязательств окажутся в очереди, в которой никто не получит ничего. Порядок выплат у нас при банкротстве вы знаете. Сначала налоги в бюджет, а также все, что с этим связано, потом зарплаты, а уже потом все остальные. Так что беспокоиться надо, видимо, об этом», - сообщил он.
В предложении главы «Аэрофлота» содержится также пункт о необходимости субсидировать расходы на лизинговые платежи и оплату труда (в размере 70% от фонда оплаты труда (ФОТ), а не на две трети от МРОТ), ввести пониженные тарифы на страховые взносы, а также отменить дополнительные взносы в Пенсионный фонд (ПФР) в размере 14% c ФОТ летных экипажей.
Для поддержки авиакомпаний власти ввели отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов. Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта предупредили, что критериям для получения таких льгот удовлетворяют лишь пять перевозчиков, три из них — из группы «Аэрофлот». Власти также выделили 1,5 миллиардов рублей субсидий авиакомпаниям на вывозные рейсы и пообещали 23 миллиарда рублей прямой финансовой помощи, однако порядок выплат этих средств до сих пор не определен.
Борис Рыбак рассказал НСН, что спасти российские воздушные перевозки сможет только прямое субсидирование государства и привел в пример действия европейских и американских властей.
«Потребители не могут влиять на этот процесс, но стоило бы попросить правительство сделать то, что делают в цивилизованных странах. Единственным возможным способом сохранения воздушного транспорта в нашей стране, который, полагаю, нашей стране нужен, является прямое субсидирование. Не кредиты, не льготы, а прямое субсидирование авиакомпаний в размере тех доходов, которые они получают в обычных условиях. В Европе выделили 9 миллиардов долларов Luftgansa за символические действия с их стороны - они предоставляют место в совете директоров представителям государства. Air France и KLM по 10 миллиардов соответственно получили от французского и голландского правительства. В Америке 60 миллиардов долларов на 10 крупнейших авиакомпаний деньгами выдают, и это не от щедрости, не от того, что они какие-то добренькие. Это от понимания того, что больше они никаким другим способом эту конкретную проблему не решат. Бизнес-модель авиакомпаний так устроена, что продажа билетов кредитует их деятельность. Если продажи прекращаются, а они прекратились практически полностью, это означает, что авиакомпания не способна осуществлять свои действия даже не на данный момент, а на довольно длительный период, то есть на глубину продаж, которая достигает года. Остановка полетов американских авиакомпаний на 5 дней после теракта 11 сентября привела к тому, что они моментально обанкротились, за исключением одной, и выходили из этой ситуации на протяжении 12 лет. Это не электрический включатель: захотел - включил, захотел - выключил. Если дойдет до того, что авиакомпании остановятся, то для их восстановления потребуется очень длительный срок», - заключил он.
Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Из-за отмены международных полетов перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain & Company.
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