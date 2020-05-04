Аналитик дал прогноз о возобновлении международных авиаперелетов

«Начнем с того, что «Аэрофлот» не прекращает перевозки по внутренним авиалиниям. И с этой точки зрения никаких изменений в худшую сторону мы не ожидаем. А лучший прогноз будет зависеть от таких внешних факторов, как снятие ограничений, которые в рамках режима повышенной готовности введены в большинстве регионов России. Что касается открытия международного авиасообщения, то авиакомпании готовы приступить к таким полетам сразу же после того, как ограничения в отношении международного воздушного сообщения будут сняты правительством. Таким образом, от российских авиакомпаний в данной ситуации мало что зависит. Они рады вернуться к нормальной операционной деятельности, но все будет зависеть от принятия решений на уровне федерального правительства, региональных властей», – заявил он.

Эксперт также уточнил, что перевозчикам необходимо знать минимум за месяц дату открытия границ и популярных направлений, чтобы начать продажу билетов.

«Авиакомпаниям безусловно потребуется некий технический подготовительный период. Но это будет актуально лишь в том случае, если авиаперевозчиков не смогут оповестить заблаговременно о снятии ограничений. Я полагаю, что все те подготовительные мероприятия, которые авиакомпании должны будут выполнить для того, чтобы восстановить маршруты, не займут много времени, речь идет о двух-трех днях. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестила перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отмечает специалист.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН дал личный прогноз. Он считает, что возобновления международного авиасообщения не произойдет до весны следующего года, и то, только в случае отсутствия второй волны COVID-19.

