«Пересядут на Android»: Аналитик назвал альтернативу iPhone для чиновников из АП

Сотрудники аппарата президенту будут пересаживаться на Samsung Galaxy S23, сказал НСН аналитик Эльдар Муртазин.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone предложат Samsung Galaxy S23.

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Сотрудникам внутриполитического блока Кремля приказали избавиться от iPhone до 1 апреля, пишет «Коммерсант». Политологи объясняют это решение соображениями безопасности данных. Издание отмечает, что решение вызвало споры, но на замене настоял первый замглавы АП Сергей Кириенко. Муртазин назвал альтернативу «яблоку».

«Сотрудники аппарата будут пересаживаться на Samsung Galaxy S23. Это связано с тем, что там есть защищенные контуры Knox, а у нас есть большой опыт использования их в корпоративных системах управления данными. В частности, у Газпрома, других компаний. Хоть Samsung и не поставляет в Россию свои решения, но они доступны, есть партнеры, которые их устанавливают. Это самое защищенное решение, которое есть», - сказал Муртазин.
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Собеседник НСН отметил, что Apple не стала блокировать iPhone в России из-за того, что ими пользуются чиновники и бизнесмены.

«iPhone действительно уязвимы для любого контроля со стороны. Инструменты, которые создавались для слежки со стороны США, просты. Это как бы утечки данных из Apple, но они создавались изначально как уязвимости для использования спецслужбами. Если они становятся общедоступными, то их закрывают, но другие уязвимости остаются. Apple контролирует и «железо», и софт. Утечка представляется как некая ошибка разработчиков. Выглядит это так: разработчики «ошибаются», затем на интернет-форуме, к которому имеют доступ заинтересованные лица, размещается информация, что надо покопаться там-то, а дальше это идет в народ. Поэтому никто не блокирует iPhone в России, потому что ими пользуются бизнесмены, чиновники», - пояснил Муртазин.

По словам Муртазина, операционная система Android в этом смысле гораздо безопаснее.

«На Android ничего подобного нет. Платформа создается разными компания, если бы Google внедряла бэкдоры, то у нее были бы большие проблемы. Да, у них тоже бывают ошибки, уязвимости, которые позволяют получать данные, но их активно закрывают», - резюмировал аналитик.

Ранее Эльдар Муртазин в эфире НСН говорил, что умные колонки «Яндекса» могут включаться и без кодового слова, это значит, что «Алиса» может слушать пользователя в любое время.

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ФОТО: РИА Новости
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