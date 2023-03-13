«Исчезнет с лета»: Гарантийный ремонт Apple для россиян назвали невозможным

Накануне «Известия» сообщили, что сроки гарантийного ремонта техники Apple могут вырасти для жителей России из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами. Отмечается, что компания якобы заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров и больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ. Эльдар Муртазин отметил, что компания не пойдет на подобную схему.

«Apple ушла с российского рынка в марте прошлого года. В течение года они поддерживали свои гарантийные обязательства, по российскому законодательству это минимум один год. Дальше производитель может увеличивать срок самостоятельно, Apple в России сделал в два года. На сегодняшний день компания отзывает авторизацию сервисных центров, соответственно они не получают доступ к комплектующим. Исходя из этого никакого гарантийного ремонта уже с лета этого года для любой техники Apple в России не будет. Не по гарантии новые устройства тоже невозможно отремонтировать, потому то политика компании такова, что при замене, например, экрана на IPhone, его нужно прописывать в сервисном софте, иначе он не будет нормально работать», - сказал Муртазин.

Он отметил, что Apple не будет заключать контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Муртазин объяснил, что речь идет об обычном ремонте техники, когда она вывозится из России в третью страну и ремонтируется за деньги.