«Исчезнет с лета»: Гарантийный ремонт Apple для россиян назвали невозможным
Apple ушла с российского рынка в марте прошлого года, срок гарантийных обязательств компании почти истек, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Гарантийный ремонт техники Apple для россиян полностью исчезнет с лета, компания отзывает авторизацию сервисных центров в стране, они больше не получают доступ к комплектующим, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что сроки гарантийного ремонта техники Apple могут вырасти для жителей России из-за того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами. Отмечается, что компания якобы заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров и больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ. Эльдар Муртазин отметил, что компания не пойдет на подобную схему.
«Apple ушла с российского рынка в марте прошлого года. В течение года они поддерживали свои гарантийные обязательства, по российскому законодательству это минимум один год. Дальше производитель может увеличивать срок самостоятельно, Apple в России сделал в два года. На сегодняшний день компания отзывает авторизацию сервисных центров, соответственно они не получают доступ к комплектующим. Исходя из этого никакого гарантийного ремонта уже с лета этого года для любой техники Apple в России не будет. Не по гарантии новые устройства тоже невозможно отремонтировать, потому то политика компании такова, что при замене, например, экрана на IPhone, его нужно прописывать в сервисном софте, иначе он не будет нормально работать», - сказал Муртазин.
Он отметил, что Apple не будет заключать контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Муртазин объяснил, что речь идет об обычном ремонте техники, когда она вывозится из России в третью страну и ремонтируется за деньги.
«То, что описывается как схема, которую заключает компания – это схема, которая задействует параллельный импорт. Например, Re:Store продает телефон в России, с ним что-то происходит. Например, вы разбили экран, это не гарантийный случай. Отремонтировать его в России невозможно, телефон вывозится в третью страну, где есть сервис Apple, далее он ремонтируется за деньги. Это не гарантийный ремонт. Apple – это очень дорогой, люксовый товар, у которого нет соответствующего обслуживания», - резюмировал Муртазин.
Ранее, 4 марта, РИА Новости со ссылкой на службу техподдержки Apple сообщило, что авторизованные сервисы компании прекратили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за дефицита деталей, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Песков: Россия военным путем достигнет своих целей на Украине
- В России начался сезон лесных пожаров
- Минпросвещения поддержало введение значков как атрибута школьной формы
- «От Крида до Хованского»: Мизулина обвинила 24-х блогеров в незаконной рекламе
- В Кремле сочли «нелепым курьезом» идею Киева переименовать Россию в Московию
- СМИ: Состояние Костомарова постепенно улучшается
- Южная Корея отказалась проводить Олимпиаду с КНДР
- Песков прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
- Франция не намерена отказываться от пенсионной реформы
- Кличко рассказал о готовившейся эвакуации киевлян в январе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru