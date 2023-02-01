«Инструмент для прослушивания»: Аналитик не поверил в оправдания «Яндекса» за «Алису»

По его словам, такой функцией колонки при желании может воспользоваться любой сотрудник компании, это никак не контролируется. Муртазин признался, что уже отключил «Алису».

«Из заявлений компании о бета-версии складывается впечатление, что этой функцией мог воспользоваться любой из разработчиков, потому что никакого контроля внутри «Яндекса» нет. Это не первый пример – утечка в «Яндекс Еде», в почте. Я просто отключил везде «Алису», собираюсь избавляться от нее, пользоваться «Алисой» нельзя на сегодняшний день. В смартфонах нативная реклама появляется из нескольких источников, как правило, это ваша почта, анализируются слова, также смартфоны могут слушать слова. Но это не так принципиально, эта технология понятна, она не вовлекает людей, а то, что утекло про «Алису» сейчас – это инструмент для прослушивания», - сказал собеседник НСН.

В «Яндексе», однако, настаивают, что «Алиса» доступна только в бета-версии, то есть незаметно включиться может далеко не у всех.

«Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем бету для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в бете, и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей»,— пояснили в компании.

При расследовании уголовного дела полиция может «вскрывать» телефоны подозреваемых и потерпевших, если они не предоставили им доступ к переписке, однако IPhone 13 и 14 являются исключением, рассказала ранее почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН.

