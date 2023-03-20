СМИ: Сотрудников администрации президента обязали избавиться от iPhone

По данным издания, на прошедшем в марте семинаре в Подмосковье соответствующее указание получили сотрудники управлений по внутренней политике, общественным проектам, обеспечению деятельности Госсовета, развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Отмечается, что за март работники администрации должны отказаться от iPhone. Требование связывают с тем, смартфоны от американской Apple в большей степени подвержены взлому или шпионажу со стороны специалистов Запада, пишет Газета.ру. Гаджеты рекомендовали заменить на телефоны на операционной системе Android, ее китайских аналогах, на отечественной ОС «Аврора», отмечает Ura.ru. «Коммерсантъ» пишет, что Кремль может закупить «безопасные смартфоны» для сотрудников.

Кроме того, источники сообщают, что запрет на использование гаджетов Apple могут распространить на чиновников, которые занимаются внутриполитическими вопросами в региональных администрациях.

