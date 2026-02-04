Перестраховываются? В Госдуме назвали условия открытия пляжей в Анапе
Надо слушать специалистов Роспотребнадзора, а не туроператоров, сказал НСН Александр Коган.
Говоря о том, что пляжи Анапы не готовы принять туристов, Роспотребнадзор, как орган, который отвечает за здоровье людей, перестраховывается, заявил НСН зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, призвав дождаться публикации всех отчетов о качестве грунта и воды в регионе.
Пляжи Анапы пока не готовы к открытию для отдыха, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Песок на побережье все еще содержит много нефтепродуктов, поэтому допускать туда людей, а особенно детей, нельзя. Коган отметил, что абсолютно все загрязняющие вещества собрать невозможно.
«Основные работы проходили в 2025 году: и сбор загрязненного грунта и песка, и со дна поднимали, и вели достаточно серьезные инженерные работы по блокировке судов, купированию дополнительных разливов. Понятно, что абсолютно все загрязняющие вещества собрать невозможно, где-то что-то будет всплывать, но уже не в той концентрации. По официальным данным, было собрано 185 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Сейчас проводится контроль грунта. Роспотребнадзор, как орган, который отвечает за здоровье людей, перестраховывается. Они, скорее всего, все еще проводят соответствующие анализы», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас в теме Анапы стоит вопрос последствий техногенной катастрофы.
«Сейчас уже нет той глобальной техногенной катастрофы, которая была полгода-год назад. Сейчас стоит вопрос последствий: соответствует ли качество грунта всем нормам. Надо смотреть все исследования. У нас были данные по весне-осени, из которых следует, что было обнаружено больше 22 тысяч птиц. Около 600 птиц находились в стабилизированных центрах. Им помогали очиститься, а потом выпускали в естественную среду. Птицы возвращаются в свою среду, находятся на берегах, кормятся рыбой. По официальным данным, также было обнаружено около 400 погибших дельфинов», — отметил депутат.
Он призвал россиян, желающих летом поехать отдыхать в Анапу, дождаться публикации всех отчетов.
«Говорить о поездке в Анапу летом можно будет только после того, как будет предоставлена вся аналитика. Надо слушать специалистов, а не туроператоров. Эксперты основывают свои выводы на конкретных анализах, которых они берут: и флоры, и фауны, и почвы, и воды, и воздуха. Не стоит забывать, что нефтяные испарения тоже влияют на прибрежный воздух», — добавил Коган.
Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН посоветовал туристам бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата.
