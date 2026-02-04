Он призвал россиян, желающих летом поехать отдыхать в Анапу, дождаться публикации всех отчетов.

«Говорить о поездке в Анапу летом можно будет только после того, как будет предоставлена вся аналитика. Надо слушать специалистов, а не туроператоров. Эксперты основывают свои выводы на конкретных анализах, которых они берут: и флоры, и фауны, и почвы, и воды, и воздуха. Не стоит забывать, что нефтяные испарения тоже влияют на прибрежный воздух», — добавил Коган.

Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН посоветовал туристам бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата.

