Анапа оказалась в лидерах по бронированиям за лето-2025
На Краснодарский край пришлось порядка 50% от общего числа бронирований по стране: туристов не смутило даже закрытие пляжей Анапы, рассказали НСН в пресс-службе туроператора «Алеан».
Лидером по числу бронирований минувшим летом стал Краснодарский край — на регион пришлось порядка 50% от общего числа, и заметной популярность пользовалась оставшаяся без пляжного отдыха Анапа, рассказали НСН в пресс-службе национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ).
В Крыму в этом году отдохнули уже более 5,3 миллиона человек, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, турпоток на полуостров за первые восемь месяцев вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Алеане» отметили, что на Крым пришлось 13% бронирований от общего числа по России.
«Самыми популярными направлениями путешествий по России летом 2025 года стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Краснодарский край принял на себя 50% бронирований от общего объема бронирований на лето по внутренним направлениям. Лидером по региону стал Сочи, на него пришлось 54% бронирований по краю. Следом идет Анапа с 19% бронирований, далее — Геленджик, Туапсе и курорты Азовского моря. На Крым пришлось 13% бронирований от общего числа по России, на курорты КавМинВод — 12% бронирований, 4% — на Санкт-Петербург и Ленобласть, 3,5% — на Москву и Подмосковье, 3% бронирований — на Калининградскую область, 2% — на Дагестан и Алтай»,— рассказали НСН в пресс-службе туроператора.
Интересно, что пляжи Анапы были закрыты в этом сезоне из-за разлива мазута и последствий экологической катастрофы.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил НСН, что высокие цены на номера в 4-х и 5-ти звездочных отелях в Сочи объясняются их ограниченным предложением.
