Скорее всего, этим летом в Анапе будет полноценный пляжный сезон, если не случится новых разливов мазута с затонувших танкеров, так как большая часть токсичного вещества осталась похоронена на глубине. Об этом НСН рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН ранее посоветовал туристам бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата. По его словам, то, что сейчас стоит 10 тысяч рублей в сутки, скоро будет стоить 15-20 тысяч. Пукалов поддержал тех, кто собирается в Анапу, и раскрыл, почему туда уже можно ехать.

«Вероятность, что в Анапе будет полноценный сезон с купанием в море, очень высокая. А все, что южнее, то есть Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Сочи - там море вообще не пострадало и можно отдыхать в прежнем режиме. Что касается Анапы, то если есть возможность возврата, то бронируйте смело. Главное, если не произойдет новых разливов из затонувших фрагментов танкеров. Напомню, что на дне осталось три фрагмента танкера и только из одного была откачана нефть. Два других еще с нефтью - это одна-две тысячи тонн. Это все будут нагревать, откачивать. Технологии имеются. Черное море – это море с большим сероводородным слоем на глубине примерно 200 метров. Тот мазут, который утонул на глубине, уже никогда не поднимется, так что не представляет никакой опасности ни для людей, ни для животных», - раскрыл он.