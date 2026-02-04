Путин поручил подготовить курс «Русский язык как государственный» для вузов

Президент России поручил до 1 сентября 2026 года подготовить предложения о введении в российских вузах дисциплины «Русский язык как государственный». Соответствующее поручение опубликовано в перечне заданий по вопросам развития и поддержки русского языка на сайте Кремля.

Согласно документу, разработкой предложений займется правительство совместно с советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Путин поручил создать пособия по русскому языку для школ Донбасса и Новороссии

При этом предписано учитывать ранее данные поручения по этой теме.

Речь идет о создании отдельной учебной дисциплины или модуля, который будет изучаться в образовательных организациях высшего образования. Срок представления предложений установлен на 1 сентября 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

