Путин поручил подготовить курс «Русский язык как государственный» для вузов
Президент России поручил до 1 сентября 2026 года подготовить предложения о введении в российских вузах дисциплины «Русский язык как государственный». Соответствующее поручение опубликовано в перечне заданий по вопросам развития и поддержки русского языка на сайте Кремля.
Согласно документу, разработкой предложений займется правительство совместно с советом при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
При этом предписано учитывать ранее данные поручения по этой теме.
Речь идет о создании отдельной учебной дисциплины или модуля, который будет изучаться в образовательных организациях высшего образования. Срок представления предложений установлен на 1 сентября 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
