«Полмиллиона на школу»: Кто будет защищать детей вместо Нацгвардии
Игорь Суслов заявил НСН, что нацгвардейцев просто не хватит на все школы, так как нужно будет минимум по два человека, что подтвердил и Михаил Пашкин.
Скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы. Об этом НСН рассказал председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов.
Общественники направили в Госдуму законодательную инициативу о внесении изменений в ряд федеральных законов о том, что учебные заведения должны охранять сотрудники войск Национальной гвардии, которые проходят спецподготовку. Кроме того, финансирование из федерального бюджета поможет поддержать единый уровень безопасности для всех регионов. Суслов усомнился, что школы будет охранять непосредственно Нацгвардия.
«Я думаю, что там не будут войска Нацгвардии. Там, скорее всего, будет в ФГУП «Охрана». И она как раз одна из частей войск Нацгвардии. Потому что у нас, например, полиция не может заниматься коммерческой деятельностью, а вот Нацгвардия может. Можно набрать много бывших сотрудников – у нас около трех миллионов пенсионеров силовых структур. Потому что численности войск Нацгвардии не хватит на все школы. Это же должен быть круглосуточный пост. То есть по два человека на учебное заведение. Опять же, кто будет платить за это? Потому что один вооруженный круглосуточный пост сотрудников ФГУП «Охраны» стоит более 400 тысяч рублей в месяц. Если привлечь вневедомственную охрану, то ее тоже на всю страну не хватит», - рассказал он.
По словам Суслова, если досматривать каждого школьника даже через «рамку», то на это уйдет довольно много времени, что также остается проблемой. Также собеседник НСН указал, что глупо ждать от нынешней школьной охраны геройства за 2-3 тысячи рублей.
«Денежное содержание сотрудника Нацгвардии приблизительно такое же, как у сотрудника полиции. А работникам ФГУП «Охраны» платят где-то в районе 4-6 тысяч за смену на руки. Да, конечно, можно посадить по два пенсионера силовых структур. Пусть они даже будут с оружием. Но, представьте, что нужно произвести досмотр каждого школьника. Даже с использованием технических средств это проблематично, потому что у каждого есть какой-то металл с собой. На каждого уйдет минимум секунд 30. А так там сейчас сидят ЧОПовцы, они получают где-то полторы-две тысячи в регионах. Ну и что вы от него хотите за эти деньги? Чтобы он грудью вставал на защиту школы? А потом кто сейчас в большинстве идет в ЧОП? Да, там есть сотрудники силовых структур, но там вообще народ, как говорится, с улицы», - отметил Суслов.
Что касается тревожной кнопки, то собеседник НСН раскрыл, что в ее установке нет ничего сложного, однако все по-прежнему упирается в финансы.
«Ну, я вообще не понимаю, в чем сложность. Я так думаю, что все упирается в деньги. Потом, куда вы ее выведете? В отдел полиции? Ну, некому будет выезжать на эту кнопку. Значит, во вневедомственную охрану. А вневедомственной охране надо платить. Вот, посмотрите, сколько стоит установка тревожной кнопки. Там достаточно приличные деньги. И потом ежемесячно платить абонентскую плату», - подытожил он.
В свою очередь глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин подтвердил НСН, что планы привлечь Нацгвардию к охране школ нереалистичны.
«Их всех не хватит. Потому что на одну школу должно быть два человека, это работа в графике 1/3. Это значит восемь человек. А теперь умножьте еще на количество школ», - отметил он.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил в беседе с НСН, что введение биометрии в школах больше похоже на трату средств, а не на решение вопроса безопасности.
