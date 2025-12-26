Скорее всего, в школы могут привлечь ФГУП «Охрана», так как они являются одной из частей войск Национальной гвардии, однако самого состава Нацгвардии точно не хватит на все школы. Об этом НСН рассказал председатель местного комитета Московского профсоюза полиции и СВАО Игорь Суслов.

Общественники направили в Госдуму законодательную инициативу о внесении изменений в ряд федеральных законов о том, что учебные заведения должны охранять сотрудники войск Национальной гвардии, которые проходят спецподготовку. Кроме того, финансирование из федерального бюджета поможет поддержать единый уровень безопасности для всех регионов. Суслов усомнился, что школы будет охранять непосредственно Нацгвардия.

«Я думаю, что там не будут войска Нацгвардии. Там, скорее всего, будет в ФГУП «Охрана». И она как раз одна из частей войск Нацгвардии. Потому что у нас, например, полиция не может заниматься коммерческой деятельностью, а вот Нацгвардия может. Можно набрать много бывших сотрудников – у нас около трех миллионов пенсионеров силовых структур. Потому что численности войск Нацгвардии не хватит на все школы. Это же должен быть круглосуточный пост. То есть по два человека на учебное заведение. Опять же, кто будет платить за это? Потому что один вооруженный круглосуточный пост сотрудников ФГУП «Охраны» стоит более 400 тысяч рублей в месяц. Если привлечь вневедомственную охрану, то ее тоже на всю страну не хватит», - рассказал он.