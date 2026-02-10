Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины

Отмечается, что южноафриканский лидер выразил поддержку усилиям Москвы, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

Также президенты затронули тему дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Отмечена важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «Группы двадцати» и БРИКС», - говорится в сообщении.

Ранее Путин по телефону обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом совместную работу в формате ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

