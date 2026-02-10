Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины
Российкий лидер Владимир Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Отмечается, что южноафриканский лидер выразил поддержку усилиям Москвы, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.
Также президенты затронули тему дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.
«Отмечена важность продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «Группы двадцати» и БРИКС», - говорится в сообщении.
Ранее Путин по телефону обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом совместную работу в формате ОПЕК+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
