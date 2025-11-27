«В Москве сегодня дети заходят в школу по пропускам, в регионах тоже есть такая система. Я два года назад работал в Нижегородской области, там это все только вводилось постепенно. Вся система безопасности меняется в случае каких-то ЧП. Поэтому турникеты и карточки в школах стали появляться. Я не уверен, что биометрия как-то может глобально улучшить безопасность. Я думаю, что это просто усложнит жизнь школьникам. В Москве, например, проход по карточке происходит еще до школы, то есть, ученики и учителя входят во двор таким образом. Это не так критично, ребенок может на перемене выйти во двор подышать свежим воздухом. Но иногда вход происходит именно внутри самой школы. В таком случае ребенок на весь день оказывается закрытым внутри здания. Не у всех школ есть огороженные дворы, никакого пространства. Вопрос безопасности невозможно локально решить. Нужно заниматься общей безопасностью. А введение биометрии больше похоже на трату средств, а не на решение вопроса безопасности», - рассказал он.

Государство должно выделить дополнительные средства на охрану школ, чтобы на постах не сидели неэффективные «бабушки», заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

