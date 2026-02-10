Зачем в России создадут единый реестр банковских карт

«Сейчас банки отчитываются в ФНС обо всех открытых и закрытых счетах. Теперь логично сделать так, чтобы они автоматически отчитывались и о платежных инструментах, которые выпущены физическому лицу. Это нужно для того, что люди не открывали по тысяче карт, чтобы потом использовать их для дропперских, мошеннических операций. К сожалению, банк не может определить, является ли владелец карты дроппером или нет, пока не будут совершены операции, которые попадают под критерии мошенничества. Если банков 300, человек может даже по одной карте открыть в каждом банке, зачем ему столько карт? Чтобы предоставлять их кому-то, грубо говоря, в аренду. Карта – это собственность банка, человек информацию никакую предоставлять не будет. Информация будет предоставляться от банков только обезличенная», - рассказал он.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект, который предлагает ограничить общее число банковских карт у одного человека двадцатью, но указал на проблемы в норме о максимуме в пять карт от одного банка. В заключении комитета говорится, что ограничение на пять карт у одного оператора по переводу денежных средств фактически вынуждает граждан обращаться сразу в несколько банков. Депутаты считают, что такая норма создает для клиентов лишние сложности и ставит их в неравные условия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

