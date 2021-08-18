«Перешли на суррогаты». Нарколог рассказал, как COVID-19 повлиял на алкоголизм в России

«Наша клиническая практика подтверждает эту статистику. Эти цифры меня абсолютно не удивляют. Если разбираться в причинах, почему в той же Шотландии рост смертности от алкоголя оказался выше, то конечно, это не секрет, что у нас ограничения были одними из самых мягких. Чтобы оценить влияние коронавируса на смертность от алкоголя, нужно увидеть статистику по кварталам и месяцам. Когда были локдауны, цифры росли, потом они падали. В итоге мы имеем среднюю температуру по больнице. Но все же отметим, что в России рост есть. Разница примерно в три тысячи больных, а это 6%», - отметил специалист.

Что касается текущего года, то Исаев сказал, что особых изменений не произошло.

«Примерно то же самое, как в прошлом году. Мы не видим существенных отличий в ту или иную сторону», - заявил глава Независимой наркологической гильдии.

Министр здравоохранения Шотландии Мари Тодд связала увеличение смертности с большим потреблением спиртного. По ее словам, локдаун привел к тому, что люди, которые до пандемии употребляли много алкоголя, стали пить еще больше. Исаев отметил, что прямой зависимости между этими фактами нет.

«Между смертностью от алкоголя и потреблением нет прямой зависимости. Во многих западноевропейских странах, по официальным данным, потребление на душу населения может быть сильнее, чем в России, а смертность у нас больше. Все зависит от структуры потребления – что пьют. Из-за того, что кризис и локдаун ощутимее ударили по самым бедным слоям общества, часть представителей этих слоев перешли с легального алкоголя на суррогаты и контрафакт. И эти алкогольсодержащие напитки, конечно, повышают риск смертности от некачественного продукта и могут вести к повышенной смертности», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».