«Перешли на суррогаты». Нарколог рассказал, как COVID-19 повлиял на алкоголизм в России
Глава Независимой наркологической гильдии оценил динамику смертности от алкоголя в период пандемии.
Врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил влияние COVID-19 на повышение смертности от причин, связанных с алкоголем.
Ранее в Минздраве Шотландии заявили, что в этой стране за 2020 год от алкоголя умерли 1190 человек, что является национальным антирекордом. Прирост смертей за год составил 17%. В России в прошлом году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, следует из данных Росстата. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек.
«Наша клиническая практика подтверждает эту статистику. Эти цифры меня абсолютно не удивляют. Если разбираться в причинах, почему в той же Шотландии рост смертности от алкоголя оказался выше, то конечно, это не секрет, что у нас ограничения были одними из самых мягких. Чтобы оценить влияние коронавируса на смертность от алкоголя, нужно увидеть статистику по кварталам и месяцам. Когда были локдауны, цифры росли, потом они падали. В итоге мы имеем среднюю температуру по больнице. Но все же отметим, что в России рост есть. Разница примерно в три тысячи больных, а это 6%», - отметил специалист.
Что касается текущего года, то Исаев сказал, что особых изменений не произошло.
«Примерно то же самое, как в прошлом году. Мы не видим существенных отличий в ту или иную сторону», - заявил глава Независимой наркологической гильдии.
Министр здравоохранения Шотландии Мари Тодд связала увеличение смертности с большим потреблением спиртного. По ее словам, локдаун привел к тому, что люди, которые до пандемии употребляли много алкоголя, стали пить еще больше. Исаев отметил, что прямой зависимости между этими фактами нет.
«Между смертностью от алкоголя и потреблением нет прямой зависимости. Во многих западноевропейских странах, по официальным данным, потребление на душу населения может быть сильнее, чем в России, а смертность у нас больше. Все зависит от структуры потребления – что пьют. Из-за того, что кризис и локдаун ощутимее ударили по самым бедным слоям общества, часть представителей этих слоев перешли с легального алкоголя на суррогаты и контрафакт. И эти алкогольсодержащие напитки, конечно, повышают риск смертности от некачественного продукта и могут вести к повышенной смертности», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Исаев отметил, что дополнительные стрессы приводят к повышению потребления, но это не всегда выливается в более серьезные последствия.
«Между потреблением и алкоголизмом как болезнью тоже нет прямой зависимости. У кого-то это может перейти в болезнь. Но было много случаев, когда после агрессивного потребления люди смогли сами, без дополнительного лечения, его снижать. Для алкоголизма недостаточно только потребления. Должна быть определенная психологическая структура личности, генетическая предрасположенность и так далее. Поэтому далеко не каждый человек, который начинает сильнее употреблять, начинает быть алкоголиком. К счастью», - уточнил эксперт.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о пользе алкоголя как противоядия к COVID-19.
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