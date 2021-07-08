Лицензия или бормотуха! Пиво может подорожать

«У нас катастрофически некачественная пивная продукция. То, что разливается, и пивом назвать сложно. Это можно назвать словом, которое встречается в некоторых художественных произведениях, но я не буду его говорить. Мы не говорим про крафтовое, так называемое «живое» пиво, на него приходится 2% пивной отрасли. А все остальное – это бормотуха, которую называют «пивом». Есть такое понятие «социальный шантаж». Когда ты говоришь, что нужна качественная продукция, а тебе отвечают, что тогда вырастут цены. И ты уже думаешь: а надо ли это качество? Конечно, надо. Но они не договаривают, не говорят о том, что недоплачивают в бюджет. Эксперты понимают, что в пивной отрасли идет не просто прибыль, а сверхприбыль. Она достигается путем удешевления процесса производства, потерей качества и недовыплатой налогов и акцизов. Это такая формула. Алкогольные производители пользуются «социальным шантажом», как только государство говорит о том, что нужно навести порядок. У нас есть ФАС, и я надеюсь, что заявления алкогольных производителей о том, что при лицензировании пива вырастет цена, будут караться строгими штрафными санкциями, как это делается во всем мире», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что запрещение в России продажи самогонных аппаратов не снизит потребление нелегального алкоголя и не увеличит легальный рынок.

