Лицензия или бормотуха! Пиво может подорожать
Глава «Трезвой России» заявил «Радиоточке НСН», что его инициатива по введению лицензии на пиво улучшит его качество.
В России катастрофическое качество пива, а производители алкоголя шантажируют государство, угрожая поднять цены, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Ранее Хамзаев предложил усложнить в России продажу пива и ввести на него специальные лицензии.
«На рынке продаж должны быть равные условия и равная ответственность. Сегодня мы видим, что в общей линейке алкогольной продукции пиво выведено в отдельную преференцию. Я считаю, что это не совсем правильно. На протяжении уже пяти лет пиво в России – самый продаваемый алкогольный напиток. Его продают на каждом углу, и уровень суррогата и контрафакта катастрофически высокий. Система регулирования в государстве должна быть максимально профессиональной и ответственной, а пиво сегодня регулируется «безответственно». Любой желающий в любой точке может сейчас продавать пиво и, для этого не нужно практически никаких документов. При этом пиво является алкогольной продукцией, которая доводит людей до тяжелейших состояний опьянения. Каждое третье преступление совершается из-за чрезмерного употребления алкоголя, в том числе пива. Там, где алкогольная отрасль заработала рубль, государство потеряло, как минимум, семь, потому что это разбитые семьи, потеря трудовой части общества, бытовые конфликты, ДТП, пожары, смертность и многое другое», - сказал Хамзаев.
По его мнению, лицензирование пива позволит решить сразу несколько вопросов.
«После введения системы лицензирования пива мы собьем трех зайцев. Первое – это наведение порядка по вопросам качества этой продукции. Второе – это вопрос собираемости акцизов и пополнения бюджета, трат на школы, садики и больницы. Третье – мы убеждены, что система лицензирования даст возможность сокращения объемов продажи алкоголя в целом по стране. Лоббизм пивной отрасли заключается в том, что они высокопрофессионально пытаются всем доказать, что пиво – это даже не алкогольная продукция, а легкая шалость. А на самом деле пиво – это такой же алкогольный продукт, и он наносит такой же урон и ущерб здоровью. Здесь нельзя вводить людей в заблуждение. У нас есть проблема пивного алкоголизма. А первая и главная задача в этой истории – защита наших граждан», - отметил руководитель «Трезвой России».
Хамзаев считает, что в России очень плохое качество пива, и уверен, что лицензии помогут это качество повысить.
«У нас катастрофически некачественная пивная продукция. То, что разливается, и пивом назвать сложно. Это можно назвать словом, которое встречается в некоторых художественных произведениях, но я не буду его говорить. Мы не говорим про крафтовое, так называемое «живое» пиво, на него приходится 2% пивной отрасли. А все остальное – это бормотуха, которую называют «пивом». Есть такое понятие «социальный шантаж». Когда ты говоришь, что нужна качественная продукция, а тебе отвечают, что тогда вырастут цены. И ты уже думаешь: а надо ли это качество? Конечно, надо. Но они не договаривают, не говорят о том, что недоплачивают в бюджет. Эксперты понимают, что в пивной отрасли идет не просто прибыль, а сверхприбыль. Она достигается путем удешевления процесса производства, потерей качества и недовыплатой налогов и акцизов. Это такая формула. Алкогольные производители пользуются «социальным шантажом», как только государство говорит о том, что нужно навести порядок. У нас есть ФАС, и я надеюсь, что заявления алкогольных производителей о том, что при лицензировании пива вырастет цена, будут караться строгими штрафными санкциями, как это делается во всем мире», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что запрещение в России продажи самогонных аппаратов не снизит потребление нелегального алкоголя и не увеличит легальный рынок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- Талибы заявили, что не дадут использовать Афганистан для нападения на Россию
- Путин открыл движение на заключительном участке ЦКАД
- Медсестра в Калужской области вместо вакцины от COVID-19 вколола пациенту физраствор
- Рядом с МКС пролетел космический мусор
- Российский самолёт-амфибию Бе-200 направили в Турцию для тушения пожаров
- Рэпера Элджея оштрафовали и лишили водительских прав
- Черчесов выступил с заявлением после ухода с поста тренера сборной России
- Прививку от COVID-19 в Подмосковье сделали более двух миллионов человек
- Захарова раскритиковала призывы МИД Франции не признавать вакцины России и Китая
- Путин разрешил чартерные полеты на курорты Египта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru