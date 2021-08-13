Мясников рассказал о пользе алкоголя как противоядия к COVID-19
Один-два «дринка» повышают очень многое, а вот у алкоголиков высокие шансы заразиться коронавирусом, сказал НСН Александр Мясников.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился в корректности исследования американских ученых, сообщивших, что употребление алкоголя повышает шансы заболеть коронавирусом.
Ранее ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США) представили результаты исследования, в котором участвовали студенты. Оказалось, что молодые люди, злоупотребляющие спиртным, болеют COVID-19 почти в 2 раза чаще, чем непьющие.
«Во-первых, какие они пьющие? Я сам в Америке работал, там три бутылки пива – ты уже алкоголик. Если ты за неделю выпиваешь «six packs» - шесть бутылок, тебя уже чуть ли ни к анонимным алкоголикам отправляют. Поэтому есть вопросы по качеству исследования. В 20 лет ребята вообще не болеют, они могут заражаться, но их симптомы – легкая простуда. Понятно, что алкоголь – это снижение иммунитета. Но у алкоголика. Однако мы знаем, что умеренное употребление алкоголя, один-два «дринка» повышает очень многое – это и антидепрессивный эффект, и снижение рисков заболеть сердечными заболеваниями, и вообще это снижает смертность от всех причин. Переносить эти данные на инфекционные болезни тоже нельзя, но надо учитывать, что малые дозы алкоголя могут быть полезны при ряде заболеваний», - сказал Мясников.
По его словам, у алкоголиков есть повышенный риск заразиться COVID-19, однако про малопьющих такого сказать нельзя.
«COVID-19 в 20 лет – это легкое ОРЗ. Если мы говорим о тяжелой пневмонии с факторами риска, тут другие расклады. Если алкоголик, то да, конечно. А, если это человек, очень умеренно употребляющий алкоголь, то, возможно, тут исследования еще предстоят. Хотя, хватит уже с этим ковидом. Ведь никто не будет исследовать влияние алкоголя на легкий насморк», - заключил собеседник НСН.
Американские ученые, выявившие негативное влияние алкоголя на заболеваемость COVID-19, объяснили это, как физиологией, так и поведенческими причинами. В частности, выпившие студенты с трудом соблюдали противоэпидемические правила. При этом ослаблялся их естественный иммунитет. В итоге в Блумингтоне пришли к выводу, что алкоголь – неисследованный, но «вполне вероятный фактор» риска заражения коронавирусом.
В конце июня стало известно, что в 2021 году россияне стали пить меньше алкоголя по сравнению с 2020 годом. Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз предположил, что россияне могли испугаться негативного влияния алкоголя на лечение COVID-19.
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