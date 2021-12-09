«Замерзнут - утеплятся»: Врач заступилась за кроссовки на морозе, но осудила колготки
Легко одетые подростки быстро перерастают этот период и начинают в морозы кутаться так же, как и взрослые, считает врач-иммунолог Ирина Ярцева.
Носить кроссовки зимой можно, но осторожно, а вот колготки - не желательно, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о морозах до -12 °С. В пятницу в столичном регионе обещают до -18 °С.
«Молодежь, которая ходит в кроссовках – это всегда было, ничего страшного не будет. Мы все через этот возраст проходили, у них столько энергии, сил, запала. Они же не гуляют долго, не путайте. Одно дело дети, которые катаются на санках, их надо правильно одевать. А подростки выскакивают в кафе, друг к другу в гости, в метро, в автобус, всё очень быстро. Ничего страшного от этого не бывает. Они перерастают этот возраст и уже лет через пять кутаются сами и ценят тепло. Никаких нервов тут быть не должно. Когда эта молодежь едет кататься на лыжах, они так же тепло одеваются, как взрослые. Если мы говорим про молодежь, которая живет в деревнях и добирается до каких-нибудь школ черт знает сколько времени, она так не одевается. В городах с холодной погодой, в Красноярске молодежь так не будет одеваться. А в Москве так хорошо сейчас транспорт ходит, всё можно разложить, во сколько ты вышел, во сколько зашел, ты не успеваешь даже замерзнуть. Это элементы закаливания: 10-15 минут постоял, подвигался. Понятно, что не надо ходить в колготках, это совсем глупо. Отморозишь кожу, коленки, потом колени будут болеть, их очень легко отморозить. Но ни один соображающий человек так делать не будет, он или такси закажет, или из автобуса в метро сразу нырять будет», - отметила врач.
Ярцева призвала горожан прислушиваться к своему состоянию, а не бездумно следовать моде.
«Мы родились здесь, значит, для этих условий приспособлены. Если мерзнут руки, надо варежки шерстяные носить. У каждого человека свой порог. Есть люди закаленные, спортсмены-лыжники, бегуны, с быстрым обменом веществ, они могут в достаточно легкой одежде быть, но они подвижные, энергичные. Есть мерзлявые люди, им надо одеваться теплее. Очень здорово подходит финская многослойная одежда, она создает условия, чтобы человек излишне не мерз, влагу отводит. Но она тоже рассчитана на подвижных людей. Если человек мало двигается, то потеплее одевается. Каждый одевается по себе. Вот что точно надо, так это прислушиваться к себе, а не следить за модой», - заключила иммунолог.
Ранее в московском Михайловском было зафиксировано 20% от месячной нормы осадков, заявил синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- СМИ назвали дату третьего пуска тяжелой ракеты «Ангара»
- Захарян стал лучшим молодым игроком РПЛ 2021 года
- В ростовские ТЦ по QR-кодам прошли курица, утюг и стиральная машина
- СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
- Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
- Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
- Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
- Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
- На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины
- В России сняли блокировку с сети Tor
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru