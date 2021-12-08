Тишковец назвал снегопад в московском регионе самым мощным с 1949 года
Максимальное количество выпавшего на территории Москвы снега отмечено в Михайловском, где зафиксировано 20% от месячной нормы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на синоптика центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в Подмосковье наибольшие осадки прошли в Железнодорожном и Коломне — там за сутки выпало 30% от нормы.
Так как снег еще идет, то количество осадков может еще увеличиться. Таким образом, по словам синоптика, снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года.
Отмечается, что вслед за снегопадами 8 декабря в столичный регион придут морозы. Температура опустится до −7-9 градусов.
Пик похолодания в столице ожидается 10 декабря. Ночью столбики термометров могут опуститься до -20°С.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- Тишковец назвал снегопад в московском регионе самым мощным с 1949 года
- В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена
- Путин предупредил Байдена о «красных линиях»
- США рассматривают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы
- Около ста прибывших из ЮАР человек находятся в обсерваторе в РФ
- WSJ: США ждет самый сильный рост зарплат с 2008 года
- Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за обрывов ЛЭП
- Байден предупредил Путина о жестких экономических санкциях по Украине
- «Грудью закрыл от убийцы»: Собянин о задержании стрелка в московском МФЦ
- На российских границах ужесточили контроль из-за «омикрон»-штамма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru