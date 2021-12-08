Тишковец назвал снегопад в московском регионе самым мощным с 1949 года

По его словам, в Подмосковье наибольшие осадки прошли в Железнодорожном и Коломне — там за сутки выпало 30% от нормы.

Так как снег еще идет, то количество осадков может еще увеличиться. Таким образом, по словам синоптика, снегопад 7 декабря 2021 года стал самым мощным с 1949 года.

Отмечается, что вслед за снегопадами 8 декабря в столичный регион придут морозы. Температура опустится до −7-9 градусов.

Пик похолодания в столице ожидается 10 декабря. Ночью столбики термометров могут опуститься до -20°С.

