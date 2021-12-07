Стало известно, когда в Москве наступит апогей похолодания

По данным центра погоды, в Москве будет наблюдаться скандинавский антициклон, который переместится с северо-запада до восточных границ Подмосковья. Это приведет к усилению похолодания.

При этом в «Фобос» добавили, что в воскресенье морозы начнут отступать, в связи с чем температура воздуха днем прогреется до минус 2-4 градусов. В начале следующей недели ожидается небольшой снег.