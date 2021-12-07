Стало известно, когда в Москве наступит апогей похолодания
Апогей похолодания в Москве наступит в пятницу. Об этом говорится на портале центра погоды «Фобос».
Синоптики рассказали, что в ночь на среду в столице начнется похолодание, столбики термометров снизятся до минус 7-9 градусов. В четверг - около минус 10. При этом к концу рабочей недели температура воздуха понизится до минус 15-17 градусов. Отмечается, что минимальные показатели в субботу будут примерно такими же.
По данным центра погоды, в Москве будет наблюдаться скандинавский антициклон, который переместится с северо-запада до восточных границ Подмосковья. Это приведет к усилению похолодания.
При этом в «Фобос» добавили, что в воскресенье морозы начнут отступать, в связи с чем температура воздуха днем прогреется до минус 2-4 градусов. В начале следующей недели ожидается небольшой снег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru