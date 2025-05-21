Работодатели предлагают работающим пенсионерам гибкий график, удаленную работу, щадящую нагрузку и специальные программы, при этом устраивающимся на работу возрастным работникам предлагают зарплату на 10-15% меньше, чем их более молодым коллегам. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

В России нужны масштабные программы переобучения специалистов, заявила в интервью изданию «Газета.Ru» сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова. По ее словам, Россия стоит перед лицом демографических вызовов, и сохранение в экономике опытных, квалифицированных кадров, в том числе и пенсионного возраста, — не только вопрос наполнения пенсионной системы, но и залог передачи знаний, сохранения преемственности поколений на производстве и в сфере услуг. Ветерков рассказал, в каких сферах пенсионеры больше всего востребованы.