«Перерабатывают пять лет»: В России около 40% работающих пенсионеров
Александр Ветерков рассказал в НСН, где востребованы работающие пенсионеры.
Работодатели предлагают работающим пенсионерам гибкий график, удаленную работу, щадящую нагрузку и специальные программы, при этом устраивающимся на работу возрастным работникам предлагают зарплату на 10-15% меньше, чем их более молодым коллегам. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
В России нужны масштабные программы переобучения специалистов, заявила в интервью изданию «Газета.Ru» сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Ольга Епифанова. По ее словам, Россия стоит перед лицом демографических вызовов, и сохранение в экономике опытных, квалифицированных кадров, в том числе и пенсионного возраста, — не только вопрос наполнения пенсионной системы, но и залог передачи знаний, сохранения преемственности поколений на производстве и в сфере услуг. Ветерков рассказал, в каких сферах пенсионеры больше всего востребованы.
«Россияне в среднем перерабатывают пять лет после срока выхода на пенсию. Женщины работают примерно до 65 лет, мужчины — до 70 лет. При этом доля россиян, которые не уходят на пенсию в срок, составляет примерно 40%. Практически в каждом сегменте экономики требуются профессионалы, поэтому компании почти везде готовы рассматривать кандидатуры соискателей, выходящих на пенсию по возрасту. Лидирующие позиции по работающим пенсионерам занимают образование и наука, медицина, госслужба и муниципальное управление, но активно пенсионеров также привлекают компании, связанные с розничной торговлей и услугами, и сельское хозяйство», — сказал Ветерков.
Собеседник НСН отметил, что работодатели стараются не ущемлять в зарплатах работающих пенсионеров, однако тем, кто только устраивается на работу, достигнув пенсионного возраста, предлагают зарплату на 10-15% меньше, чем более молодым коллегам.
«Компании стараются не пересматривать зарплаты для людей, которые перешли в пенсионный возраст. При этом при трудоустройстве и сами пенсионеры готовы получать примерно на 10-15% меньше, чем более молодые коллеги, и компании предлагают зарплаты на 10-15% меньше. Отмечу, что, безусловно, предприятия заинтересованы в кадрах, поэтому для людей пенсионного возраста предлагаются гибкий график работы, удаленная работа, а также сезонная занятость, чтобы пенсионеры могли уезжать на приусадебные участки в летний период. Также работодатели готовы рассматривать щадящую нагрузку для пенсионеров, без ночных смен, тяжелого физического труда. Кроме того, создаются специальные программы для пенсионеров, такие, как бесплатное обучение, льготные путевки. Особенно это характерно для отраслей, где ярко прослеживается нехватка персонала, например, в розничных торговых сетях», — подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что с 1 августа 2025 года будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
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