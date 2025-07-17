СМИ: Инвесторы не верят в угрозы Трампа о вторичных пошлинах против России

Международные инвесторы не верят в угрозы американского лидера Дональда Трампа вторичными пошлинами против России, сообщает Economist.

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По данным издания, если бы потенциальные пошлины президента США были достаточно жёсткими, чтобы перекрыть Москве экспорт энергоносителей, это спровоцировало бы резкий рост мировых цен на нефть, что вызвало бы инфляционный шок для США, которого Трамп хочет избежать.

Отмечается, что глава Белого дома отказался от полномасштабной торговой войны с Китаем и ведёт торговые переговоры с Индией, в то время как эти две страны являются крупнейшими импортерами российских энергоносителей.

Страны БРИКС, включая Индию и Китай, не откажутся от партнерства с Россией из-за угроз Вашингтона, заявил НСН президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

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ФОТО: AP / ТАСС
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