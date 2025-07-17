Обама и его супруга прокомментировали слухи о разводе

Бывший американский лидер Барак Обама и его супруга Мишель в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона прокомментировали слухи о разводе.

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Экс-президент отшутился о том, что супруга «приняла его обратно, но какое-то время все было на грани». Мишель указала, что ни разу в жизни не задумывалась о разводе.

Барак и Мишель Обама заключили брак в 1992 году. Слухи о разводе регулярно циркулируют в СМИ, но не имеют официального подтверждения.

Ранее стало известно, что Обама решил подставить Трампа докладом о вмешательстве Москвы в выборы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Барак Обама ФОТО: https://www.flickr.com // Главный Редактор
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