В Воронеже при атаке БПЛА травмированы трое несовершеннолетних
В Воронеже трое детей получили травмы после попадания беспилотника Вооруженных сил Украины в многоэтажку, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По его словам, это два мальчика и одна девочка. В результате атаки повреждены как минимум четыре квартиры — в одной выбита оконная рама, разрушена стена, а в другой нарушена целостность остекления.
Жильцы одного из подъездов уже свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения.
На 16 этаже жилого дома после атаки беспилотника образовалась дыра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru