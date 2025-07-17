В Воронеже при атаке БПЛА травмированы трое несовершеннолетних

По его словам, это два мальчика и одна девочка. В результате атаки повреждены как минимум четыре квартиры — в одной выбита оконная рама, разрушена стена, а в другой нарушена целостность остекления.

Жильцы одного из подъездов уже свои квартиры. Для них организуется пункт временного размещения.

На 16 этаже жилого дома после атаки беспилотника образовалась дыра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

