Сенатор заявила о необходимости создавать в России «возрастные» рабочие места
Сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» Ольга Епифанова заявила о необходимости введения в России специальных программ переобучения специалистов.
По ее словам, власти должны не просто призывать людей работать дольше, а создавать для этого реальные условия. Чтобы такое было создано, нужно организовать программы переобучения.
В беседе с «Газетой.Ru» Епифанова отметила, что без создания комплексной инфраструктуры будет лишь формальное увеличение числа работающих пенсионеров, но не качественное улучшение их положения.
Епифанова также добавила, что работающие пенсионеры являются залогом передачи знаний и умений, а также сохранения преемственности поколений на производстве и в сфере услуг.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что в России 17% граждан имеют две работы и не скрывают этого, еще 7% россиян тайно трудятся на две компании.
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