Сенатор заявила о необходимости создавать в России «возрастные» рабочие места

Сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия - За правду» Ольга Епифанова заявила о необходимости введения в России специальных программ переобучения специалистов.

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По ее словам, власти должны не просто призывать людей работать дольше, а создавать для этого реальные условия. Чтобы такое было создано, нужно организовать программы переобучения.

В беседе с «Газетой.Ru» Епифанова отметила, что без создания комплексной инфраструктуры будет лишь формальное увеличение числа работающих пенсионеров, но не качественное улучшение их положения.

Епифанова также добавила, что работающие пенсионеры являются залогом передачи знаний и умений, а также сохранения преемственности поколений на производстве и в сфере услуг.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что в России 17% граждан имеют две работы и не скрывают этого, еще 7% россиян тайно трудятся на две компании.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Захаров
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