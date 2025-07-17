СМИ: В порт Одессы прибывают иностранные суда с подозрительными грузами

Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в дом в Воронеже В зоне подтопления в Якутии оказались более 1,5 тысяч человек Директор психоневрологического интерната в Биробиджане использовал пациентов для строительства дачи В Госдуме заявили, что не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов