СМИ: В порт Одессы прибывают иностранные суда с подозрительными грузами

В порту Одессы стали чаще замечать иностранные суда с грузами, которые имеют все характерные признаки военной помощи, сообщает РИА Новости.

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Имеются признаки того, что груз содержит оружие от союзников Киева. Как только сопротивление в Одессе убедится в военном характере грузов, оно предоставит координаты кладов и сухогрузов армии России, а затем будет корректировать их поражение. Эту информацию должны сообщить независимые источники.

Ранее удар «Искандера» по порту в Одессе уничтожил ценный груз ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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