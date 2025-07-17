СМИ: В порт Одессы прибывают иностранные суда с подозрительными грузами
17 июля 202506:34
В порту Одессы стали чаще замечать иностранные суда с грузами, которые имеют все характерные признаки военной помощи, сообщает РИА Новости.
Имеются признаки того, что груз содержит оружие от союзников Киева. Как только сопротивление в Одессе убедится в военном характере грузов, оно предоставит координаты кладов и сухогрузов армии России, а затем будет корректировать их поражение. Эту информацию должны сообщить независимые источники.
Ранее удар «Искандера» по порту в Одессе уничтожил ценный груз ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru