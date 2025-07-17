Климатолог предсказал больше солнечных дней в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге увеличивается количество солнечных дней, сообщают «Известия» со ссылкой на климатолога Александра Чернокульского.

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По его словам, наблюдается перераспределение типа облачности. Так, меньше становится слоистых облаков, больше кучевых. Кроме того, по словам эксперта, меняется характер осадков. Становится меньше монотонных дождей, но больше сильных коротких ливней.

Чернокульский считает, что это связано с глобальным потеплением. Погоду в европейской части России станут чаще определять блокирующие циклоны, которые формируют длительные периоды жары или холода в зависимости от климатической ситуации.

Как результат, ливни будут идти чаще и станут более тяжелыми, а лето будет наступать раньше и заканчиваться позже на несколько недель, отметил климатолог.

Глобальное потепление будет сказываться на горных ледниках и водности рек, что приведет к падению урожайности, на России подобные изменения сказываются сильнее всего, заявил НСН замдиректора Института глобального климата и экологии Александр Нахутин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеПогодаСанкт-Петербург

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