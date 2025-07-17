В Госдуме заявили, что не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов
В России полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.
По его словам, соответствующее решение могут принимать субъекты, так как ситуация в каждом регионе разная.
Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин не исключил, что запрет на электросамокаты может стать массовым.
Елабуга стала вторым городом в РФ, запретившим электросамокаты. Первым стал Благовещенск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru