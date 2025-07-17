В Госдуме заявили, что не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов

По его словам, соответствующее решение могут принимать субъекты, так как ситуация в каждом регионе разная.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин не исключил, что запрет на электросамокаты может стать массовым.

Елабуга стала вторым городом в РФ, запретившим электросамокаты. Первым стал Благовещенск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

