В Госдуме заявили, что не планируют вводить полный запрет на использование электросамокатов

В России полный запрет на использование электросамокатов на федеральном уровне вводить не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

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По его словам, соответствующее решение могут принимать субъекты, так как ситуация в каждом регионе разная.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин не исключил, что запрет на электросамокаты может стать массовым.

Елабуга стала вторым городом в РФ, запретившим электросамокаты. Первым стал Благовещенск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
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