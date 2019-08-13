Стало известно, как клиентам банков уберечься от нового вида мошенничества

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков. Преступники сообщают клиенту банка о якобы попытке вывести средства со счета в другом регионе, при этом специалисты «заблокировали» попытку списания денег. Далее мошенники предлагают установить программу удаленного доступа к личному компьютеру. Таким образом, клиенты фактически добровольно передают конфиденциальную информацию преступникам.

«В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если вообще возможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ», — сообщили в «Российской газете».

Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев пояснил НСН, как уберечься от атак мошенников. Способ оказался стар как мир.

«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.

Ранее Роскачество опубликовало список рекомендаций, как избежать телефонного мошенничества. Разговор стоит немедленно прерывать, если неизвестный просит сообщить проверочное слово или одноразовый пароль из смс или CVV-код; если просят указать реквизиты для перевода под надуманными предлогами; якобы от имени банка сообщают о мошенничестве с вашим счетом и просят сообщить данные для «разблокировки», отказываясь называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона.