Стало известно, как клиентам банков уберечься от нового вида мошенничества
Экс-вице-президент Ассоциации банков России в эфире НСН рассказал. как не попасться на любую уловку преступников, пытающихся через телефон украсть деньги с банковсих карт.
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков. Преступники сообщают клиенту банка о якобы попытке вывести средства со счета в другом регионе, при этом специалисты «заблокировали» попытку списания денег. Далее мошенники предлагают установить программу удаленного доступа к личному компьютеру. Таким образом, клиенты фактически добровольно передают конфиденциальную информацию преступникам.
«В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если вообще возможно. Ведь вы добровольно предоставили доступ», — сообщили в «Российской газете».
Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев пояснил НСН, как уберечься от атак мошенников. Способ оказался стар как мир.
«Есть очень простой и очень старый способ. Нужно сказать: «спасибо» и позвонить в банк самому. И необязательно перезванивать с того же самого телефона, на который вам звонили. Возможно, что где-то как-то уже подключились к линии и перехватывают ваши звонки», - пояснил эксперт отрасли.
Ранее Роскачество опубликовало список рекомендаций, как избежать телефонного мошенничества. Разговор стоит немедленно прерывать, если неизвестный просит сообщить проверочное слово или одноразовый пароль из смс или CVV-код; если просят указать реквизиты для перевода под надуманными предлогами; якобы от имени банка сообщают о мошенничестве с вашим счетом и просят сообщить данные для «разблокировки», отказываясь называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона.
«Если вы смогли зафиксировать номер, с которого вам позвонили мошенники, а иногда они его закрывают, это будет полезно. Сообщите номер и время звонка, его содержание. Тогда уже организация будет понимать, что это было: внешняя атака или кооперация внутреннего и внешнего мошенничества. 90% всех взломов связана с социальной инженерией. Ничего нового в этих атаках нет, методы такие были и 10 лет назад, так что и ответ всегда один и тот же – берите инициативу на себя», - рассказал самый эффективный метод защиты от мошенников Эльман Мехтиев.
Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, что мошенники быстрее рядовых граждан адаптируются под новые условия финансовых организаций, поэтому стоит быть бдительными, чтобы не назвать конфиденциальную информацию, что называется «на автомате».
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