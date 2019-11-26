Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках
В Роструде рассказали о новом виде мошенничества. Как пишет Ura.ru, работодатели стали получать фальшивые сообщения о штрафах за нарушения, якобы обнаруженных инспекцией труда.
В ведомстве порекомендовали работодателям быть внимательными и проверять реквизиты получателя суммы штрафа. Деньги за нарушение могут поступать только на счёт территориального органа Федерального казначейства, отмечает телеканал «360». Для проверки информации о штрафах в ведомстве посоветовали обращаться за помощью в инспекцию труда, пишет АГН Москва.
Ранее в Роструде рассказали, как россияне могут продлить свои новогодние каникулы.
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