Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках

В Роструде рассказали о новом виде мошенничества. Как пишет Ura.ru, работодатели стали получать фальшивые сообщения о штрафах за нарушения, якобы обнаруженных инспекцией труда.

В ведомстве порекомендовали работодателям быть внимательными и проверять реквизиты получателя суммы штрафа. Деньги за нарушение могут поступать только на счёт территориального органа Федерального казначейства, отмечает телеканал «360». Для проверки информации о штрафах в ведомстве посоветовали обращаться за помощью в инспекцию труда, пишет АГН Москва.

Ранее в Роструде рассказали, как россияне могут продлить свои новогодние каникулы.

