Как уберечься от нового способа кражи денег с карт

Мошенники стали использовать новый способ похищать деньги с банковских карт. Как пишут «Известия» преступники выводят средства с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).

Они позволяют отправить деньги по номеру карты. Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка просят его назвать код подтверждения из СМС. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте (например, в платежных системах «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney).

Раньше мошенники при краже денег с карт обналичивали через покупку товаров в иностранных интернет-магазинах и заказе на адреса фирм-посредников.

Также злоумышленники научились подделывать телефонные номера банков, выдавая себя за сотрудников финансовых организаций. Заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин, обсуждая эту актуальную тему с НСН, призвал не доверять собеседнику, если он требует назвать номер карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Их запрещено озвучивать кому бы то ни было, в том числе, сотрудникам банка.