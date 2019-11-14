Как уберечься от нового способа кражи денег с карт
Мошенники стали использовать способ похищать деньги с банковских карт с помощью системы Card2Card. Эксперты НСН рассказывают, как не стать жертвами преступников.
Мошенники стали использовать новый способ похищать деньги с банковских карт. Как пишут «Известия» преступники выводят средства с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card).
Они позволяют отправить деньги по номеру карты. Клиент банка вводит данные своей карты, с которой нужно перевести деньги. После этого злоумышленники под видом сотрудников службы безопасности банка просят его назвать код подтверждения из СМС. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте (например, в платежных системах «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney).
Раньше мошенники при краже денег с карт обналичивали через покупку товаров в иностранных интернет-магазинах и заказе на адреса фирм-посредников.
Также злоумышленники научились подделывать телефонные номера банков, выдавая себя за сотрудников финансовых организаций. Заместитель председателя Центрального Банка РФ Дмитрий Скобелкин, обсуждая эту актуальную тему с НСН, призвал не доверять собеседнику, если он требует назвать номер карты, трёхзначный код или код из смс-сообщения. Их запрещено озвучивать кому бы то ни было, в том числе, сотрудникам банка.
При этом можно самому перезвонить в банк, как правило, номер телефона есть на оборотной стороне карты. При этом очень важно набирать номер именно вручную, так как если перезвонить по высветившемуся номеру, даже если он полностью соответствует номеру банка, можно дозвониться до того же самого мошенника.
Также телефонные мошенники могут выдавать себя за следователей. Они убеждают жертв, как правило, пожилых людей, что те признаны потерпевшими по уголовным делам, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба. Только для ускорения процесса «потерпевшему» нужно доплатить какую-то сумму.
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