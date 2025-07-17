В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов указал на то, что напитки, которые продаются в России как заменители колы, изготавливаются практически по тому же рецепту.

«В аналогах Coca-Cola используются либо сахарозаменители, либо тростниковый сахар. Маловероятно, что наши рецепты сильно отличаются, мы ориентируемся на то, что производится в США. Если рецептура изменится, мы получим совершенно другой напиток. Но в любом случае такие напитки очень опасны, особенно для детей, так что идеально было бы вообще отказаться от них», — подытожил он.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что газированные напитки — проводник в организм для огромного количества вредных компонентов, особенно они опасны для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведущих малоподвижный образ жизни и предрасположенных к ожирению.

