Тростниковый сахар не сделает Coca-Cola менее вредной
Россияне все чаще предпочитают перенасыщенной сахаром коле напитки без сахара, изготовленные на основе натуральных ягод и фруктов, а также чайный гриб, сказала НСН Марият Мухина.
Возвращение в рецептуру американской Coca-Cola тростникового сахара не уменьшит вред напитка, а лишь увеличит его стоимость, заявила НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии компании Coca-Cola вернуть в рецептуру производства товаров для американского рынка тростниковый сахар, пишет агентство Reuters. Уточняется, что сейчас предприятие в США использует кукурузный сироп, в других странах — тростниковый сахар. По словам Мухиной, напиток по-прежнему останется очень вредным, но к тому же и вырастет в цене.
«Думаю, что это больше связано с геополитикой, но для потребителя ничего не поменяется. Вред для здоровья как был колоссальным, так и останется, только напиток станет еще и дороже. Что касается российского рынка, у нас потребитель голосует рублем, смотрит на содержание сахара, выбирает напитки без сахара и с натуральным вкусом и ингредиентами. Есть растения, у которых сладкий вкус, они совершенно безвредные - это стевия, архат. Кроме того, российские ученые изобрели белок со сладким вкусом, в 1000 раз слаще сахара. Это будет прорыв: с одной стороны, белок всегда полезен, с другой стороны - его воздействие на рецепторы совершенно уникально», — сказала Мухина.
Диетолог добавила, что в России набирают популярность напитки, изготовленные на основе натуральных ягод.
«В России сейчас очень большая культура напитков, которые производятся на основе лесных ягод, моченых ягод, набирают популярность смузи без сахара с натуральными ингредиентами. Это более полезно, чем компоты и морсы. Также у нас развивается культура лимонадов, в которых ягоды не обрабатываются, они сохраняют больше витаминов. Модным продуктом стал и очень полезный чайный гриб (комбуча). Но надо учитывать, что рекомендации подходят далеко не для всех, есть скрытая пищевая непереносимость, нужно сдать специальные анализы на иммуноглобулин G, чтобы понять, какие продукты вам не подходят», — отметила врач.
В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов указал на то, что напитки, которые продаются в России как заменители колы, изготавливаются практически по тому же рецепту.
«В аналогах Coca-Cola используются либо сахарозаменители, либо тростниковый сахар. Маловероятно, что наши рецепты сильно отличаются, мы ориентируемся на то, что производится в США. Если рецептура изменится, мы получим совершенно другой напиток. Но в любом случае такие напитки очень опасны, особенно для детей, так что идеально было бы вообще отказаться от них», — подытожил он.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева заявила, что газированные напитки — проводник в организм для огромного количества вредных компонентов, особенно они опасны для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведущих малоподвижный образ жизни и предрасположенных к ожирению.
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