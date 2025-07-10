Диетологи призвали ввести маркировку продуктов «Светофор»

Цвет полосы – это сигнальная система безопасности. Красный цвет – содержание вещества выше нормы (если есть такой продукт бесконтрольно, это может быть опасно для здоровья). Желтый цвет – содержание веществ незначительно повышено (продукт следует употреблять умеренно). Зеленый цвет – продукт полностью безопасен. Мухина призвала внедрить эту систему и в России.

«Есть хорошая инициатива - маркировка продуктов «Светофор». Это самая наглядная мера, которую можно было бы уже и детям доносить. Весь фастфуд запрещать не надо, нужно лишь промаркировать продукты в соответствии со стандартами светофора. В Европе такие вещи внедрены очень давно. Наше государство делает очень много для борьбы с нездоровыми питанием, но вот такой простой шаг, как маркировка «Светофор», можно было бы уже ввести», - сказала собеседница НСН.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал в пресс-центре НСН, что ожирение приводит не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к онкологии.

