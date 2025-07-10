Диетологи призвали ввести маркировку продуктов «Светофор»
Маркировку продуктов «Светофор» можно наглядно показывать детям, что будет закладывать основы правильного питания, сказала в пресс-центре НСН Марият Мухина.
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила в пресс-центре НСН, что маркировка продуктов по типу «Светофора» очень развита в Европе.
Цвет полосы – это сигнальная система безопасности. Красный цвет – содержание вещества выше нормы (если есть такой продукт бесконтрольно, это может быть опасно для здоровья). Желтый цвет – содержание веществ незначительно повышено (продукт следует употреблять умеренно). Зеленый цвет – продукт полностью безопасен. Мухина призвала внедрить эту систему и в России.
«Есть хорошая инициатива - маркировка продуктов «Светофор». Это самая наглядная мера, которую можно было бы уже и детям доносить. Весь фастфуд запрещать не надо, нужно лишь промаркировать продукты в соответствии со стандартами светофора. В Европе такие вещи внедрены очень давно. Наше государство делает очень много для борьбы с нездоровыми питанием, но вот такой простой шаг, как маркировка «Светофор», можно было бы уже ввести», - сказала собеседница НСН.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал в пресс-центре НСН, что ожирение приводит не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к онкологии.
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