«Депрессия и зависимость»: Диетолог предупредила об опасности аспартама в напитках
От аспартама отказались во многих странах, но на российском рынке он все еще разрешен, отметила в эфире НСН Маргарита Королева.
Подсластители аспартам и ацесульфам негативно влияют на здоровье человека, особенно на здоровье детей, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева в интервью НСН. Она отметила, что аспартам вызывает зависимость, губит здоровье кишечника и зубов, а также вызывает депрессивное состояние.
Накануне Mash сообщил, что крупнейшие производители российской газировки перешли на сахарозаменители (ацесульфам и аспартам) из-за введения акциза на сладкие напитки. Согласно данным, помимо «Черноголовки» к схеме подключились «Мултон», PepsiCo и «Очаково». При этом ранее ВОЗ признала подсластитель аспартам канцерогеном, который вызывает онкологию. Королева отметила, что подобные сахарозаменители вызывают большие проблемы со здоровьем.
«Аспартам имеет сладкий вкус, не всегда приятное послевкусие, но, тем не менее, это разрешенный компонент на нашем рынке. При этом во многих странах от него уже отказались. Аспартам приводит к снижению уровня серотонина при его частом использовании... Соответственно снижение фона настроения, причем в накопительной программе до депрессивного состояния. Человек не напивается, не наедается, ему хочется выпивать или съедать такого продукта больше, формируется постепенная зависимость. Также такие подсластители оказывают влияние на здоровье кишечника и здоровье зубов», - сказала Королева.
Диетолог рекомендовала родителям делать соки из фруктов для детей самостоятельно. Она отметила, что важно формировать ребенку стиль питания.
«Любой трезвомыслящий родитель будет делать соки самостоятельно из фруктов. Осенью фрукты богаты по своему составу: наполнены витаминами, минералами, антиоксидантами, ферментами. Родители должны следить за составом продуктов в магазинах и делать выбор исключительно в пользу натуральных продуктов. Для здоровья детского организма очень важно отслеживать эти составы и, тем самым, формировать ребенку стиль питания, комментируя, что не всегда составы продуктов в магазинах бывают на пользу», - резюмировала Королева.
Аспартам – это искусственный подсластитель, широко используемый в различных продуктах питания и напитках с 1980-х годов, включая диетические напитки, жевательную резинку, мороженое, йогурт, хлопья для завтрака, зубную пасту и капли от кашля, напоминает «Радиоточка НСН».
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