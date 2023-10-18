«Депрессия и зависимость»: Диетолог предупредила об опасности аспартама в напитках

«Аспартам имеет сладкий вкус, не всегда приятное послевкусие, но, тем не менее, это разрешенный компонент на нашем рынке. При этом во многих странах от него уже отказались. Аспартам приводит к снижению уровня серотонина при его частом использовании... Соответственно снижение фона настроения, причем в накопительной программе до депрессивного состояния. Человек не напивается, не наедается, ему хочется выпивать или съедать такого продукта больше, формируется постепенная зависимость. Также такие подсластители оказывают влияние на здоровье кишечника и здоровье зубов», - сказала Королева.

Диетолог рекомендовала родителям делать соки из фруктов для детей самостоятельно. Она отметила, что важно формировать ребенку стиль питания.

«Любой трезвомыслящий родитель будет делать соки самостоятельно из фруктов. Осенью фрукты богаты по своему составу: наполнены витаминами, минералами, антиоксидантами, ферментами. Родители должны следить за составом продуктов в магазинах и делать выбор исключительно в пользу натуральных продуктов. Для здоровья детского организма очень важно отслеживать эти составы и, тем самым, формировать ребенку стиль питания, комментируя, что не всегда составы продуктов в магазинах бывают на пользу», - резюмировала Королева.

Аспартам – это искусственный подсластитель, широко используемый в различных продуктах питания и напитках с 1980-х годов, включая диетические напитки, жевательную резинку, мороженое, йогурт, хлопья для завтрака, зубную пасту и капли от кашля, напоминает «Радиоточка НСН».

