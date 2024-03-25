Удар по детскому желудку: Диетолог Королева рассказала о вреде сладкой газировки

«Речь даже идет не только о газировке, но и о том комплексе разных продуктов питания, которые могут употреблять дети старше 7 лет. В нашем детстве, конечно, нам давали сладкие напитки, но только на праздники. Сегодня же на прилавках представлено множество окрашенных напитков, которые действительно могут нанести вред формирующемся желудочно-кишечному тракту и привнести целую гамму неполезных компонентов в организм. Особенно они опасны для ослабленных детей, страдающих гастритами и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ведущих малоподвижный образ жизни с тенденцией к набору веса», — сказала Королева.

При этом, по мнению собеседницы НСН, допустимо приготовить в домашних условиях сладкие напитки на праздник.

«В домашних условиях можно приготовить к праздничному дню какие-то сладкие напитки, желательно объясняя ребенку, из чего этот напиток и что его можно выпить только на праздник, чтобы у растущего человека не было потребности в частом использовании такого рода напитков», — пояснила диетолог.

Вместе с тем эксперт назвала нецелесообразным запрет на продажу газировки детям до 18 лет.

«Дети зачастую находятся вне внимания родителей. Наличие большого количества предложений на полках наших магазинов (зачастую рядом со школой) провоцирует употребление ребенком “запретного плода”. Большая работа по формированию пищевого поведения должна проводиться дома, когда ребенок уже вышел из грудного возраста. Причем родители должны собственным примером показывать, что такое хорошо и что такое плохо. Любому ребенку можно говорить на понятном ему языке о пользе и вреде тех или иных продуктов питания, в частности, напитков», — отметила собеседник НСН.

В заключение Королева заявила, что имеет смысл ограничить употребление не только сладкой газировки, но и других вредных продуктов, любимых детьми.

«Только в комплексном подходе мы можем сформировать правильное пищевое поведение и выбор в пользу исключительно натуральных и полезных продуктов, созидающих организм и поддерживающих его работоспособность. А регулярное употребление рафинированных продуктов, пресыщенных сахаром, красителями и рядом других добавок, явно не пойдет на пользу ребенку», — подытожила она.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева заявила, что почти треть населения России сегодня страдает от ожирения.

