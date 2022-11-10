Переписку не достанут: IPhone 14 назвали недоступным для «вскрытия» полицией
Самыми уязвимыми для полиции являются модели IPhone ниже 13, а также китайские телефоны, отметила в эфире НСН адвокат Людмила Айвар.
При расследовании уголовного дела полиция может «вскрывать» телефоны подозреваемых и потерпевших, если они не предоставили им доступ к переписке, однако IPhone 13 и 14 являются исключением, рассказала почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН
Накануне сообщалось, что переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group. Речь идет, в первую очередь, об уголовных делах, касающихся продажи наркотиков, взяточничества и вымогательства. Людмила Айвар отметила, что даже если гражданин отказывается предоставить телефон с перепиской, сотрудники полиции сами находят способ прочитать ее.
«Правоохранительные органы изымают телефон в процессе, либо человек им сам отдает, либо потерпевшие предоставляют для осмотра. Если само лицо не предоставляет доступа, то путем проведения экспертизы они вскрывают телефоны. При этом IPhone 13 и 14 вскрыть практически невозможно. А более ранние IPhone, Samsung и китайские модели эксперты вскрывают и достают переписку», - сказала Айвар.
При этом она отметила, что если переписка была удалена в мессенджере у двоих людей, то больше она нигде не сохраняется. По словам Айвар, доказать, что переписка действительно была, в таком случае практически невозможно.
«Если у одного человека удалена переписка, а у другого осталась, то верить нужно тому, у кого она осталась. Переписка проверяется на подлинность: от кого и когда получена. Все это сохраняется в мобильных телефонах. Как правило, мессенджеры сохраняются только в устройствах. Если переписка удаляется, она нигде не висит, как СМС у мобильных операторов. Доказать, что переписка была, практически невозможно, если ни у кого из участников переписки не сохранились сообщения», - указала адвокат.
Также Айвар рассказала, что для того, чтобы переписка являлась допустимым доказательством в суде, необходимо заверить ее в установленном законе порядке через нотариуса.
«Безусловно, переписка в мессенджере, которая заверена и распечатана в установленном законе порядке, является доказательством по гражданским и уголовным делам. Если у вас есть первоисточник, то есть мобильный телефон, в котором есть переписка, то вы делайте скрины, распечатки и предоставляйте суду в качестве доказательства. Но для того, чтобы это доказательство являлось допустимым, лучше все это заверить через нотариуса. По уголовным делам, как правило, это делают следователи путем осмотра предметов и документов и оформляют это протоколом осмотра», - резюмировала собеседница НСН.
Ранее эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что удаленные переписки в мессенджерах все равно могут «всплыть», поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все заверения в безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Суд признал законным включение Макаревича* в список иноагентов
- Генсек НАТО заявил о крупнейших мировых киберучениях в Эстонии
- Путин поручил кабмину сохранить часть пособий работающим родителям
- СМИ: Зеленский не поедет на саммит G20
- В Швеции не знают кто стоит за взрывами на «Северных потоках»
- Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу «БелРос»
- Супруга Арестовича назвала русский язык родным
- Объем отечественного экспорта существенно снизился из-за антироссийских санкций
- Памятники Щорсу и Ватутину планируют снести в Киеве
- СМИ: Роднина призвала закрыть российские футбольные клубы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru