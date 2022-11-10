Переписку не достанут: IPhone 14 назвали недоступным для «вскрытия» полицией

При этом она отметила, что если переписка была удалена в мессенджере у двоих людей, то больше она нигде не сохраняется. По словам Айвар, доказать, что переписка действительно была, в таком случае практически невозможно.

«Если у одного человека удалена переписка, а у другого осталась, то верить нужно тому, у кого она осталась. Переписка проверяется на подлинность: от кого и когда получена. Все это сохраняется в мобильных телефонах. Как правило, мессенджеры сохраняются только в устройствах. Если переписка удаляется, она нигде не висит, как СМС у мобильных операторов. Доказать, что переписка была, практически невозможно, если ни у кого из участников переписки не сохранились сообщения», - указала адвокат.

Также Айвар рассказала, что для того, чтобы переписка являлась допустимым доказательством в суде, необходимо заверить ее в установленном законе порядке через нотариуса.