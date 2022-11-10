Переписку не достанут: IPhone 14 назвали недоступным для «вскрытия» полицией

Самыми уязвимыми для полиции являются модели IPhone ниже 13, а также китайские телефоны, отметила в эфире НСН адвокат Людмила Айвар. 

При расследовании уголовного дела полиция может «вскрывать» телефоны подозреваемых и потерпевших, если они не предоставили им доступ к переписке, однако IPhone 13 и 14 являются исключением, рассказала почетный адвокат России Людмила Айвар в разговоре с НСН

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Накануне сообщалось, что переписка в мессенджерах становится ключевым доказательством почти в 20% уголовных дел, рассматриваемых в российских судах. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group. Речь идет, в первую очередь, об уголовных делах, касающихся продажи наркотиков, взяточничества и вымогательства. Людмила Айвар отметила, что даже если гражданин отказывается предоставить телефон с перепиской, сотрудники полиции сами находят способ прочитать ее.

«Правоохранительные органы изымают телефон в процессе, либо человек им сам отдает, либо потерпевшие предоставляют для осмотра. Если само лицо не предоставляет доступа, то путем проведения экспертизы они вскрывают телефоны. При этом IPhone 13 и 14 вскрыть практически невозможно. А более ранние IPhone, Samsung и китайские модели эксперты вскрывают и достают переписку», - сказала Айвар.

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При этом она отметила, что если переписка была удалена в мессенджере у двоих людей, то больше она нигде не сохраняется. По словам Айвар, доказать, что переписка действительно была, в таком случае практически невозможно.

«Если у одного человека удалена переписка, а у другого осталась, то верить нужно тому, у кого она осталась. Переписка проверяется на подлинность: от кого и когда получена. Все это сохраняется в мобильных телефонах. Как правило, мессенджеры сохраняются только в устройствах. Если переписка удаляется, она нигде не висит, как СМС у мобильных операторов. Доказать, что переписка была, практически невозможно, если ни у кого из участников переписки не сохранились сообщения», - указала адвокат.

Также Айвар рассказала, что для того, чтобы переписка являлась допустимым доказательством в суде, необходимо заверить ее в установленном законе порядке через нотариуса.

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«Безусловно, переписка в мессенджере, которая заверена и распечатана в установленном законе порядке, является доказательством по гражданским и уголовным делам. Если у вас есть первоисточник, то есть мобильный телефон, в котором есть переписка, то вы делайте скрины, распечатки и предоставляйте суду в качестве доказательства. Но для того, чтобы это доказательство являлось допустимым, лучше все это заверить через нотариуса. По уголовным делам, как правило, это делают следователи путем осмотра предметов и документов и оформляют это протоколом осмотра», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев в разговоре с агентством «Прайм» заявил, что удаленные переписки в мессенджерах все равно могут «всплыть», поэтому ничего из того, что бы вы хотели скрыть или не афишировать, лучше не писать – невзирая на все заверения в безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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