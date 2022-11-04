Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры

По его словам, если рассматривать наиболее популярные в России программы для общения, то по соотношению безопасности и удобства достойного уровня достигают Viber и Telegram. В Viber реализовали систему сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. А в Telegram внедрили уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.

Эксперт отмечает, что WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов, а также хранят их на своих отдельных серверах. Однако Viber может собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры.

Самым опасным мессенджером является WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этом мессенджере чаще всего выявляют критические уязвимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

