Названы самые безопасные и защищенные мессенджеры
Перечислены самые безопасные и защищенные мессенджеры, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрея Слободчикова.
По его словам, если рассматривать наиболее популярные в России программы для общения, то по соотношению безопасности и удобства достойного уровня достигают Viber и Telegram. В Viber реализовали систему сквозного шифрования, где добавление контакта не сопровождается выгрузкой данных на серверы. А в Telegram внедрили уникальный протокол MTProto, тогда как аналогичный метод сквозного шифрования добавлен лишь в секретные чаты.
Эксперт отмечает, что WhatsApp и Telegram в отличие от Viber имеют доступ к данным контактов, а также хранят их на своих отдельных серверах. Однако Viber может собирать значительно больше метаданных, чем другие мессенджеры.
Самым опасным мессенджером является WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В этом мессенджере чаще всего выявляют критические уязвимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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