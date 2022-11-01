Эксперт назвал WhatsApp самым опасным мессенджером

По словам специалиста, в этом мессенджере чаще всего выявляют критические уязвимости, пишет Газета.ру. Так, недавно в WhatsApp обнаружили недоработку, позволяющую через видеозвонок или видео с вредоносным кодом запустить произвольный код на устройстве и получить полноформатный доступ к нему.

Слободчиков указал, что причиной утечек чаще всего становятся ошибки пользователей, в частности, отсутствие обновлений приложения. Также эксперт рассказал, что и другие, менее популярные, мессенджеры также могут содержать критические уязвимости, отмечает «Свободная пресса».

