Правительство рекомендовало промышленности отказаться от иностранных мессенджеров
Минпромторг РФ рекомендовал промышленным предприятиям отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций, сообщает «Коммерсант».
В письме ведомства, которое было направлено руководителям промышленных предприятий, говорится в том числе о Zoom, Skype и WhatsApp. В тексте отмечается, что прекратить их использование в служебных целях следует для обеспечения безопасности информации, не составляющей гостайну.
«Во-первых, есть возможность перехвата данных... Во-вторых, из-за санкций может быть ограничен доступ — а это критично для больших компаний», - отметил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.
В качестве альтернативы Минпромторг предложил перейти на отечественное программы. При этом, по мнению экспертов, самыми безопасными являются американский Signal, швейцарскую Threema, американскую Wickr и Telegram.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp, сообщает RT.
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