Адвокат: Сердечный приступ Ефремова суд не разжалобит
Адвокат Тимур Маршани заявил НСН, что проблемы артиста с сердцем не помешают суду вынести обвинительный приговор и приговорить артиста к реальному сроку.
Сердечный приступ произошел у Михаила Ефремова. Как сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев, в ночь на пятницу артисту стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. «Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», - сказал адвокат.
Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН пояснил, может ли подорванное здоровье артиста стать смягчающим обстоятельством в ходе судебного процесса.
«Смягчающим вину обстоятельством состояние здоровья не является, но есть перечень болезней, которые препятствуют отбыванию наказанию, но сердечного приступа в их числе нет. Рассмотрение обстоятельств дела может быть перенесено или отложено. По запросу следователя будет даваться заключение врача, относительно того, может ли Ефремов участвовать в допросах или очных ставках. Следователь будет изымать медицинскую карту, а врач определит степень возможности участия артиста в тех или иных следственных действиях. Сердечный приступ является диагностируемым заболеванием. Симулировать его невозможно», - уточнил Тимур Маршани.
Одни СМИ пишут, что причиной сердечного приступа стало нервное потрясение на фоне смертельного ДТП 8 июня. Другие утверждают, что Ефремову могло стать хуже из-за годовщины смерти матери. Но какой бы не была причина, расследование дело об аварии с погибшим будет продолжено.
Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.
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