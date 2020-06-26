Адвокат: Сердечный приступ Ефремова суд не разжалобит

Сердечный приступ произошел у Михаила Ефремова. Как сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев, в ночь на пятницу артисту стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. «Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается», - сказал адвокат.

Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН пояснил, может ли подорванное здоровье артиста стать смягчающим обстоятельством в ходе судебного процесса.

«Смягчающим вину обстоятельством состояние здоровья не является, но есть перечень болезней, которые препятствуют отбыванию наказанию, но сердечного приступа в их числе нет. Рассмотрение обстоятельств дела может быть перенесено или отложено. По запросу следователя будет даваться заключение врача, относительно того, может ли Ефремов участвовать в допросах или очных ставках. Следователь будет изымать медицинскую карту, а врач определит степень возможности участия артиста в тех или иных следственных действиях. Сердечный приступ является диагностируемым заболеванием. Симулировать его невозможно», - уточнил Тимур Маршани.

Одни СМИ пишут, что причиной сердечного приступа стало нервное потрясение на фоне смертельного ДТП 8 июня. Другие утверждают, что Ефремову могло стать хуже из-за годовщины смерти матери. Но какой бы не была причина, расследование дело об аварии с погибшим будет продолжено.